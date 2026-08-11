Pilihan mengejutkan? Enrique Ungkap Kandidat Terkuatnya untuk Meraih Ballon d'Or

Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, membuat kejutan besar setelah menempatkan pemain asal Spanyol, Fabian Ruiz, sebagai kandidat terdepan untuk meraih penghargaan Ballon d'Or 2026, dengan bersandar pada pencapaian luar biasa yang diraih gelandang tersebut bersama klub dan tim nasionalnya sepanjang musim istimewa yang diwarnai dengan raihan gelar-gelar terbesar.

Beberapa jam sebelum dimulainya Piala Super Eropa 2026, Luis Enrique mengatakan saat latihan Paris Saint-Germain, menurut surat kabar Spanyol "Sport", bahwa Fabian memiliki peluang sangat kuat untuk bersaing memperebutkan penghargaan tersebut, setelah ia mengumpulkan gelar juara Piala Dunia, Piala Eropa, Liga Champions, dan UEFA Nations League.

Pelatih asal Spanyol itu berkata tegas: "Fabi memenangkan Piala Dunia, Piala Eropa dua tahun lalu, Liga Champions dua kali beruntun, dan UEFA Nations League... Ballon d'Or! Ballon d'Or tentu saja!".

Dukungan itu tak berhenti pada Luis Enrique, karena Marquinhos, kapten Paris Saint-Germain, menunjukkan keyakinannya atas kelayakan rekannya untuk bersaing memperebutkan penghargaan tersebut, sambil berkata: "Yang kurang hanyalah Ballon d'Or, itu saja", sebagai isyarat bahwa Ruiz sebenarnya sudah memiliki catatan yang penuh dengan gelar, dan hanya kurang mahkota individu terbesar dalam sepak bola dunia.

Fabian Ruiz memiliki catatan yang luar biasa selama periode terakhir, setelah ia memainkan peran penting dalam pencapaian Paris Saint-Germain dan tim nasional Spanyol, serta mengumpulkan bersama klub Prancis itu gelar Liga Prancis, Liga Champions, Piala Interkontinental, dan Piala Super Prancis, di samping Piala Super Eropa, sementara ia menjadi salah satu unsur berpengaruh di tim nasional Spanyol di bawah asuhan Luis de la Fuente.

Musim istimewa yang menempatkan Fabian di antara para pemain besar

Ruiz mendapat peluang bersejarah untuk menuliskan namanya dalam daftar peraih Ballon d'Or, setelah selama tahun-tahun terakhir ia berubah dari gelandang yang menjanjikan menjadi salah satu pemain terbaik di posisinya di kancah dunia.

Perlombaan Ballon d'Or tidak terbatas pada Ruiz saja, karena daftar pesaing mencakup sejumlah besar bintang papan atas, yang dipimpin oleh pemain Prancis Kylian Mbappe, pemain Inggris Harry Kane, pemain Spanyol Lamine Yamal, pemain Prancis Ousmane Dembele, Michael Olise, dan pemain Norwegia Erling Haaland.

Kvaratskhelia, sang kuda hitam

Di sisi lain, pemain asal Georgia Khvicha Kvaratskhelia menonjol sebagai salah satu kandidat terkemuka yang dapat membalikkan perhitungan persaingan, setelah ia memainkan peran sentral dalam raihan gelar Liga Champions Paris Saint-Germain untuk musim kedua beruntun, meski tidak ambil bagian di Piala Dunia.

Kvaratskhelia menyuguhkan angka-angka mencolok di kompetisi Eropa tersebut, setelah mencetak 10 gol dan menciptakan 6 gol lainnya dalam 16 pertandingan, di samping kontribusi langsungnya pada 10 gol selama babak gugur, dengan rincian 6 gol dan 4 umpan matang, sehingga meraih penghargaan pemain terbaik musim ini di Liga Champions menurut data yang tercantum dalam laporan.

Meski demikian, perlombaan Ballon d'Or tetap terbuka untuk segala kemungkinan, terutama dengan penegasan bahwa memenangkan Piala Dunia merupakan faktor penting namun tidak menjamin diraihnya penghargaan tersebut, yang semestinya jatuh kepada pemain terbaik sepanjang musim secara keseluruhan, dan bukan yang terbaik di turnamen Piala Dunia saja.