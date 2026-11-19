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Real Madrid terlibat persaingan dini dengan Barcelona untuk mendapatkan pemain timnas Jerman, dengan harapan bisa memboyongnya pada musim panas mendatang.

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Real Madrid kembali menunjukkan ketertarikannya kepada bek Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, yang sempat menjadi target mereka pada musim panas lalu, tetapi transfernya gagal terwujud.

Menurut jurnalis Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, Real Madrid tengah memantau pemain berusia 26 tahun itu dan menilainya sebagai pilihan yang tepat untuk rencana lini belakang mereka, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Real Madrid berupaya mendatangkan satu bek tengah lagi di tengah kekhawatiran soal usia Antonio Rudiger dan kebugaran Eder Militao.

Schlotterbeck dipandang sebagai calon pengganti jangka panjang Rudiger. Kehadiran fisiknya, kemampuannya dalam duel udara, dan jiwa kepemimpinannya menjadikannya pilihan menarik bagi raksasa Spanyol tersebut.

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Usianya juga dianggap sebagai keunggulan, sebab pemain internasional Jerman itu tengah mendekati masa yang semestinya menjadi puncak kariernya.

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Meski begitu, Real Madrid menghadapi persaingan dari Barcelona, yang juga menetapkan bek Dortmund tersebut sebagai target utama.

Klub Catalan itu bisa menawarkan jalan yang lebih meyakinkan bagi Schlotterbeck untuk bermain secara reguler di tim utama, mengingat kekhawatiran mereka di lini belakang.

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Harga yang dipatok diperkirakan sekitar 60 juta euro, dengan catatan keputusan akhir akan bergantung pada keinginan sang pemain.

Real Madrid diperkirakan akan mengajukan tawaran sebelum bursa transfer musim panas dibuka, sembari tetap mempertimbangkan opsi lain.

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Flick Kagum pada Schlotterbeck

Barcelona sudah mulai merencanakan musim depan sejak dini dengan menjadikan penguatan posisi bek tengah sebagai salah satu prioritas di bursa transfer. Namun, penentuan sosok bek baru justru memunculkan perbedaan pendapat antara direktur olahraga Deco dan pelatih kepala Hans Flick.

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Menurut jurnalis Ekrem Konur, terdapat "perselisihan internal" antara Flick dan Deco terkait nama yang seharusnya berada di urutan teratas daftar kandidat untuk memperkuat lini belakang, karena keduanya memiliki pandangan berbeda mengenai bek yang paling sesuai dengan kebutuhan tim Catalan.

Flick condong untuk merekrut Nico Schlotterbeck, bek Borussia Dortmund, yang menurut pelatih asal Jerman itu memiliki karakteristik yang dibutuhkan untuk menerapkan gagasan taktiknya. Sementara itu, Deco lebih memilih mendatangkan Alessandro Bastoni, bek Inter Milan, yang dinilai mampu memberikan nilai tambah yang dibutuhkan Barcelona.

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Preferensi Flick terhadap Schlotterbeck didasari pemahamannya yang baik tentang sepak bola Jerman, serta penilaiannya atas kemampuan bek Dortmund itu dalam bertahan secara proaktif dan menghadapi duel satu lawan satu. Selain itu, Schlotterbeck juga kuat dalam mengalirkan bola dan membangun serangan dari belakang, karakteristik yang sesuai dengan gaya bermain yang ingin ditanamkan sang pelatih di Camp Nou.

Flick menilai Schlotterbeck mampu memadukan ketangguhan dalam bertahan dengan kemampuan mengolah bola di bawah tekanan, sehingga memberi tim opsi tambahan dalam membangun serangan dan membantu menciptakan keseimbangan antara peran bertahan dan menyerang.

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Di sisi lain, Deco menempatkan Alessandro Bastoni di urutan teratas pilihannya. Bek Inter Milan itu mendapat apresiasi dari sang direktur olahraga berkat pengalamannya di level kompetisi tertinggi, kemampuan teknisnya dalam mengolah bola, serta fleksibilitasnya dalam menjalankan berbagai peran di lini belakang.