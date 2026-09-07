Jurnalis Prancis, Vincent Duluc, salah satu penulis paling menonjol di surat kabar "L'Équipe", memilih tim idealnya sepanjang sejarah Liga Champions Eropa, yang tidak menyertakan bintang Portugal Cristiano Ronaldo, pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah kompetisi tersebut, dan juga tidak memasukkan satu pun pemain Prancis.

Tim pilihan Duluc mencakup sederet legenda paling menonjol dalam kompetisi ini, sepanjang lebih dari 7 dekade, sejak dimulainya Piala Eropa pada tahun 1955 hingga era Liga Champions dalam formatnya yang modern, dengan upaya menciptakan keseimbangan antara era Piala Juara Klub Eropa sebelum 1992 dan era modern kompetisi setelah perubahan sistemnya.

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Berikut pilihan Duluc:

Penjaga gawang: Ray Clemence "Liverpool"

Bek kanan: Dani Carvajal "Real Madrid"

Bek tengah: Franz Beckenbauer "Bayern Munich"

Bek tengah: Franco Baresi "Milan"

Bek kiri: Paolo Maldini "Milan"

Lini tengah: Luka Modric "Real Madrid"

Lini tengah: Andres Iniesta "Barcelona"

Sayap kiri: Lionel Messi "Barcelona"

Playmaker: Johan Cruyff "Ajax"

Sayap kanan: George Best "Manchester United"

Penyerang: Alfredo Di Stefano "Real Madrid"

Kompetisi kontinental bergengsi ini akan dimulai besok Selasa, yang akan menyaksikan pertandingan kelas berat antara Real Madrid dan Inter Milan, di Stadion Santiago Bernabeu, sementara Porto berhadapan dengan Manchester City, dan Borussia Dortmund menghadapi Villarreal.

Paris Saint-Germain menyandang gelar Liga Champions Eropa pada dua edisi terakhir, setelah kemenangannya di final atas Inter Milan dan Arsenal, secara berurutan.

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