Pemain Prancis Karim Benzema, kapten Al-Ittihad Arab Saudi sekaligus peraih Ballon d'Or tahun 2022, mengungkap pilihan-pilihannya dalam pemungutan suara penghargaan Kopa untuk tahun 2026, yang diperuntukkan bagi pemain muda terbaik di bawah usia 21 tahun.

Sebagaimana dikutip jaringan "Foot Mercato" asal Prancis, rincian pemungutan suara yang dipublikasikan majalah "France Football" menunjukkan bahwa Benzema memilih Lamine Yamal di posisi pertama, disusul rekan setimnya Pau Cubarsi di posisi kedua, lalu Ayyoub Bouaddi, gelandang klub Prancis Lille, di posisi ketiga, sehingga memberikan talenta Maroko itu tempat di antara tiga pemain muda terbaik yang menjadi favoritnya dalam perebutan penghargaan tersebut.

Pilihan Benzema sebagian besar sejalan dengan hasil akhir, setelah Yamal mempertahankan penghargaan Kopa untuk kali ketiga secara beruntun, mengungguli rekan setimnya Cubarsi yang finis di posisi kedua, serta pemain Prancis Warren Zaire-Emery yang menempati posisi ketiga.

Daftar sepuluh besar juga mencakup Lennart Karl, Yan Diomande, Ayyoub Bouaddi, Elie Junior Kroupi, Karim Alagbiović, Ibrahim Maza, dan Johan Manzambi.

Di usianya yang 19 tahun, Yamal terus mengukir namanya dalam sejarah penghargaan yang diperuntukkan bagi talenta muda ini, setelah menjadi pemain pertama yang meraihnya tiga kali berturut-turut, dalam sebuah pencapaian yang mencerminkan kehadirannya yang mencolok di kancah Eropa kendati usianya masih muda.

Yamal meraih penghargaan tersebut setelah memperoleh poin terbanyak, berdasarkan proses pemungutan suara yang dilakukan oleh para pemain yang pernah memenangi penghargaan Ballon d'Or, dengan Lionel Messi, peraih 8 trofi, di barisan terdepan.