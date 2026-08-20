Kritik tajam kembali dilontarkan kepada penyerang Prancis Karim Benzema, pemain Al Hilal, usai kemenangan "Sang Pemimpin" atas Al Fayha dengan skor telak 3-0 pada Kamis malam, dalam laga pekan kedua Liga Roshn Saudi, setelah sang pemain tampil dengan penampilan yang tidak memuaskan para suporter kendati timnya berhasil meraih tiga poin.

Benzema turun sebagai starter menghadapi Al Fayha, namun ia gagal meninggalkan jejak ofensif yang jelas, sehingga tanda tanya seputar penampilannya bersama Al Hilal terus berlanjut, terlebih laga ini merupakan penampilan ketiganya secara beruntun di berbagai ajang tanpa memberikan kontribusi yang diharapkan darinya.

Meski Al Hilal berhasil meraih kemenangan kedua secara beruntun di Liga Roshn dan menambah koleksi poinnya menjadi 6, penampilan Benzema tetap menjadi bahan perbincangan luas di kalangan suporter, yang menilai bahwa tim membutuhkan kontribusi lebih besar dari penyerang Prancisnya dalam pertandingan, baik dari sisi mencetak gol maupun menciptakan peluang berbahaya.

Suporter melancarkan pemberontakan terhadap Benzema

Melalui platform "X", tuntutan para suporter Al Hilal agar Benzema keluar dari skuad tim semakin meningkat, disertai kritik keras kepada penyerang Prancis tersebut, di mana sebagian suporter menilai bahwa sang pemain sudah tidak lagi mampu memberikan kontribusi yang dibutuhkan, dan keberadaannya justru bisa menjadi beban bagi proyek teknis tim.

Sebagian pengamat bahkan menegaskan bahwa Benzema tidak akan memberikan sesuatu yang baru pada periode mendatang, sembari menuntut staf teknis yang dipimpin pelatih Italia Simone Inzaghi untuk mengambil keputusan yang jelas terkait dirinya, di tengah berlanjutnya ketidakpuasan atas penampilannya sejak awal musim.

Kepekaan situasi ini semakin bertambah bagi Benzema seiring tingginya ekspektasi yang melekat pada namanya, sebab ia merupakan bintang dunia dengan sejarah panjang, sehingga para suporter tidak puas hanya dengan kehadirannya di lapangan, melainkan menantikan peran-peran ofensif berpengaruh yang membantu Al Hilal bersaing di seluruh gelar.

Al Shunaif menambah ketidakjelasan seputar masa depan Benzema

Kritik tidak hanya terbatas pada suporter Al Hilal, tetapi juga meluas ke media olahraga, di mana pengamat media Khaled Al Shunaif berbicara mengenai kondisi Benzema saat tampil dalam program "Doreena Ghair", dan memberikan analisis yang memicu semakin banyak kontroversi seputar fokus sang pemain saat ini.

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Al Shunaif berkata: "Pikiran Benzema berada di luar lapangan," sebagai isyarat bahwa penyerang Prancis itu mungkin tidak hadir dengan fokus penuh yang dibutuhkan di dalam pertandingan, yang menurut pandangannya bisa menjelaskan menurunnya performa teknis dan tidak tampilnya ia sesuai harapan.

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Kritik-kritik ini menempatkan Benzema di hadapan ujian nyata pada pertandingan-pertandingan mendatang, terlebih Al Hilal memulai musim dengan performa kuat dari segi hasil, namun berlanjutnya tanda tanya seputar penyerang terpentingnya bisa berubah menjadi persoalan yang lebih rumit seiring meningkatnya tingkat persaingan.

Pada akhirnya, Benzema memiliki peluang untuk menjawab di dalam lapangan, tetapi awal musim ini belum sesuai dengan harapan para suporter Al Hilal, yang ingin melihat pemain yang direkrut klub untuk menciptakan perbedaan, sementara pertanyaan terpenting tetap: apakah penyerang Prancis itu akan segera memulihkan penampilannya, atau tekanan yang menuntut kepergiannya dari "Sang Pemimpin" akan terus berlanjut?