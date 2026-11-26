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Manajemen Al Nassr memastikan masa depan pemain asal Portugal, Joao Felix, setelah memutuskan mengaktifkan klausul perpanjangan kontraknya hingga 2029. Keputusan ini menutup pintu bagi spekulasi soal kepergiannya sekaligus menegaskan tekad klub mempertahankan salah satu elemen serangan terpenting dalam proyek tim pada tahun-tahun mendatang.

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Bertahannya Felix bukan sekadar langkah untuk mempertahankan seorang bintang yang sedang bersinar. Keputusan ini membawa dampak teknis dan finansial bagi banyak pihak, baik di dalam maupun di luar Al Nassr, terlebih karena aturan jumlah pemain asing di Liga Roshn Saudi tidak berubah, sehingga setiap slot pemain asing sangat berharga dalam perhitungan transfer.

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Di satu sisi, keputusan ini memberi Al Nassr stabilitas lini serang jangka panjang. Di sisi lain, sejumlah rival kini menghadapi kenyataan baru, sementara pilihan beberapa pemain di dalam tim makin terbatas. Dari situ muncul daftar pihak yang diuntungkan dan dirugikan dari bertahannya sang bintang Portugal di Riyadh.

Pihak yang Diuntungkan dari Bertahannya Joao Felix

Al Nassr dan Staf Kepelatihannya

Al Nassr berada di urutan teratas pihak yang diuntungkan dari perpanjangan kontrak Felix. Klub memastikan diri tetap memiliki salah satu kunci serangan utamanya sekaligus salah satu pengatur permainan terbaik di skuad, yang akan menjadi fondasi proyek tim pada fase berikutnya.

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Langkah ini makin penting mengingat perubahan yang diperkirakan terjadi di lini depan, setelah kepergian Jhon Durán dan semakin dekatnya akhir era Cristiano Ronaldo. Bertahannya Felix memberi staf kepelatihan kesempatan membangun sistem serangan di sekitar pemain yang mampu mencetak gol, menciptakan peluang, dan bergerak di antara lini.

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Statistiknya saat ini menegaskan nilai teknisnya: ia telah mencetak 3 gol dan 8 assist dalam 11 pekan pertama Liga Roshn musim ini. Selain itu, ia berperan dalam keberhasilan Al Nassr meraih gelar liga musim lalu dan dinobatkan sebagai pemain terbaik kompetisi tersebut.

Joao Felix

Sang bintang Portugal sendiri mendapatkan stabilitas teknis dan finansial, dengan tetap memegang peran sentral dalam proyek Al Nassr. Di Riyadh, ia menemukan lingkungan yang memberinya kesempatan bermain secara rutin dan memulihkan posisinya di timnas Portugal.

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Perpanjangan kontrak hingga 2029 juga memberinya waktu yang cukup untuk terus berkembang dan menampilkan diri sebagai salah satu bintang utama Liga Roshn, jauh dari situasi berpindah-pindah dan ketidakstabilan yang mewarnai sejumlah persinggahannya di Eropa sebelumnya.

Chelsea

Chelsea turut masuk daftar pihak yang diuntungkan secara finansial. Klub asal London itu akan menerima tambahan sekitar 20 juta euro atas pengaktifan klausul perpanjangan, sehingga total nilai transfer naik menjadi hampir 50 juta euro, menurut rincian kesepakatan yang beredar.

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Pihak yang Dirugikan dari Bertahannya Joao Felix

Al Hilal

Al Hilal menonjol sebagai salah satu pihak yang paling dirugikan dalam persaingan domestik. Al Nassr telah menutup kemungkinan Felix pindah ke Al Hilal, sehingga mereka kehilangan peluang merekrut pemain yang berpengalaman di Liga Roshn dan memiliki kemampuan menyerang yang bisa menjadi pembeda.

Kehadiran bintang sekelas Felix akan menjadi tambahan besar bagi rival mana pun. Namun, bertahannya sang pemain di Al Nassr justru memperkuat rival langsung Al Hilal dan memberi Al Nassr keuntungan karena tetap memiliki salah satu senjata serangan terbaiknya.

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Barcelona

Barcelona juga tampak termasuk pihak yang dirugikan. Gagasan untuk memulangkan Felix pada musim panas mendatang kini menjadi lebih rumit, baik melalui transfer berbiaya rendah maupun skema perpindahan yang sesuai, karena sang pemain terikat kontrak panjang dengan Al Nassr hingga 2029.

Pemain Sayap dan Pengatur Serangan Lokal Al Nassr

Di internal tim, sejumlah pemain lokal bisa saja menanggung akibat bertahannya Felix, terutama karena jumlah pemain asing tetap dan sang bintang Portugal menempati posisi penting di sepertiga akhir lapangan, bersama nama-nama seperti Sadio Mané, Kingsley Coman, dan Angelo.

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Situasi ini membuat Abdulrahman Ghareeb, Ayman Yahya, dan Abdullah Al-Hamdan menghadapi persaingan yang lebih berat untuk mendapatkan menit bermain secara rutin, mengingat terbatasnya tempat yang tersedia dan banyaknya opsi pemain asing di lini serang.

Pemain Asing yang Dipinjamkan dan Rencana Perekrutan

Perhitungan soal kembalinya sejumlah pemain asing yang sedang dipinjamkan, termasuk Wesley, juga menjadi lebih rumit dengan bertahannya Felix dan sudah penuhnya opsi pemain asing. Hal ini bisa membuat peluang mereka mendapat tempat di skuad semakin kecil.

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Dampaknya tidak berhenti di lini serang, tetapi juga merambah fleksibilitas manajemen Al Nassr di bursa transfer. Mempertahankan satu slot pemain asing di lini serang hingga 2029 bisa memaksa klub menimbang dengan cermat saat mencari tambahan pemain di posisi lain, seperti gelandang bertahan dan bek kiri, kecuali mereka memilih melepas salah satu pemain asing yang ada saat ini.

Dengan demikian, keputusan memperpanjang kontrak Joao Felix bukan sekadar keuntungan teknis bagi Al Nassr, melainkan langkah yang menata ulang perhitungan di dalam maupun di luar klub. Saat Al Nassr meraih stabilitas dan sang pemain mendapat peran sentral jangka panjang, peluang para rival untuk merekrutnya menurun, sementara tekanan terhadap pemain yang bersaing dengannya untuk mendapatkan menit bermain di tim semakin besar.