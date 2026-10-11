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Sydney Jordan
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Pihak perwasitan mengevaluasi momen VAR kontroversial dalam laga Feyenoord kontra AZ dan menyampaikan kesimpulan yang jelas

Feyenoord vs AZ Alkmaar
Feyenoord
AZ Alkmaar
Eredivisie

Dalam acara Goedemorgen Eredivisie di ESPN, kepala perwasitan Raymond van Meenen menyatakan bahwa insiden penalti dalam laga Feyenoord kontra AZ (2-0) akan dievaluasi. Kini, evaluasi tersebut telah menghasilkan kesimpulan.

Pihak VAR mengatakan kepada ESPN bahwa mereka kini menyesal telah meminta wasit Danny Makkelie melihat monitor untuk melakukan peninjauan di tepi lapangan.

Awalnya, Makkelie memberikan penalti atas pelanggaran kiper Feyenoord Tjark Ernst terhadap penyerang AZ Mexx Meerdink. Kaki pemain timnas Belanda itu terkena benturan hingga ia terjatuh.

Atas saran VAR, wasit memutuskan untuk meninjau tayangan ulang dan membatalkan keputusannya. Akibatnya, AZ tidak mendapat penalti sesaat sebelum turun minum.

Setelah melakukan evaluasi, pihak VAR menyimpulkan bahwa meminta Makkelie melihat monitor merupakan sebuah kesalahan.

Menurut ESPN, setelah kembali meninjau rekaman pertandingan, termasuk tayangan gerak lambat dari belakang, pihak VAR menilai keputusan awal Makkelie sudah tepat sehingga tidak ada alasan untuk melakukan intervensi.

"Pihak VAR menyesalkan bahwa mereka tidak memeriksa rekaman yang paling jelas saat pertandingan berlangsung, padahal rekaman itu tersedia. Ini merupakan kesalahan di pusat VAR," tulis ESPN.

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