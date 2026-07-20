Piers Morgan tentang kekerasan yang dilakukan warga Argentina: Perilaku yang menjijikkan... Mereka sekelompok preman!

Gelombang kritik tajam melanda tim nasional Argentina akibat perilaku kasar yang ditunjukkan para pemainnya setelah kekalahan mereka dari Spanyol di final Piala Dunia pada babak perpanjangan waktu, dalam insiden yang digambarkan sebagai memalukan dan tidak sesuai dengan semangat olahraga, di mana gelandang Leandro Paredes terlibat dalam perkelahian hebat yang berujung pada pengusirannya dengan kartu merah langsung meskipun pertandingan telah berakhir.

Jurnalis Inggris Piers Morgan, yang merupakan pendukung Arsenal dan tim nasional Inggris, memimpin kampanye kritik pedas melalui platform “X”, dengan menyebut para pemain Argentina sebagai “sekelompok preman yang brutal”, dan “aib bagi sepak bola”, sambil menegaskan bahwa ia belum pernah merasa sebahagia ini atas kekalahan sebuah tim, dalam komentar yang menyebut perilaku tersebut “memuakkan”.

Momen-momen setelah peluit akhir berbunyi diwarnai kekacauan hebat, di mana Paredes benar-benar kehilangan kendali dan menyerbu dengan kasar ke arah bek Spanyol Eric García serta menjatuhkannya ke tanah, sementara para pemain dari kedua tim bergegas memisahkan mereka, gelandang Argentina itu menargetkan bintang muda Barcelona, Gavi, dengan menyeretnya ke tanah lalu menghujani pukulan saat Gavi tergeletak di tanah, dalam adegan mengejutkan yang membuat wasit Slavo Vincic langsung mengeluarkan kartu merah kepada Paredes meskipun pertandingan telah resmi berakhir.

Insiden memalukan ini terjadi setelah serangkaian perayaan provokatif yang dilakukan para pemain Argentina pasca kemenangan mereka atas Inggris dalam pertandingan semifinal pada hari Rabu, di mana citra Argentina di mata para pendukung Inggris semakin memburuk setelah Valentin Barco, dan Cristian Romero merayakan gol mereka di hadapan para pemain Inggris dengan cara yang provokatif, serta tim nasional Argentina mengibarkan spanduk yang merujuk pada Kepulauan Falkland untuk merayakan kemenangan, sebuah isyarat politik yang memicu kemarahan para penggemar Inggris.

Oleh karena itu, banyak pendukung lain ikut bergabung dalam gelombang kecaman luas di media sosial setelah kemenangan Spanyol. Seorang pendukung menulis: “Mereka tidak boleh diizinkan berpartisipasi dalam turnamen-turnamen ini lagi,” sementara yang lain menambahkan: “Tim yang menjijikkan! Kemenangan Spanyol adalah hasil yang pantas dalam sepak bola,” dan seorang lainnya berkomentar: “Tidak ada tempat untuk perilaku seperti ini dalam sepak bola,” yang menunjukkan kesepakatan yang jelas dalam mengutuk tindakan kekerasan dan tidak sportif yang dilakukan oleh para pemain Argentina.