Bagikan Ikuti GOAL di Google

Piers Morgan melontarkan kritik tajam kepada Cole Palmer setelah penyerang Chelsea itu tidak menyapa suporter tuan rumah seusai kekalahan 4-1 dari Leeds United pada Sabtu. Bersama legenda Manchester United Nicky Butt, Morgan memperingatkan pemain berusia 24 tahun itu bahwa sikap buruknya berisiko merusak kariernya di klub maupun bersama Inggris.

Iklan

Morgan kecam Palmer karena mengabaikan suporter di Stamford Bridge

Morgan menuding Palmer menyia-nyiakan bakat besarnya dan menunjukkan sikap buruk setelah penyerang Chelsea itu mengabaikan suporter seusai kekalahan 4-1 dari Leeds United pada Sabtu. Penonton di Stamford Bridge menyaksikan dengan tidak percaya saat tim asuhan Daniel Farke meraih kemenangan pertama mereka di London barat sejak 1999.

Palmer kembali tampil tanpa banyak berkontribusi sebelum menolak memberikan tepuk tangan kepada suporter tuan rumah setelah laga berakhir. Situasi kian buruk ketika mantan penyerang Manchester City itu terlibat perselisihan dengan rekan setimnya, Joao Pedro, sebelum berjalan lesu menuju lorong stadion. Tindakannya langsung menuai kecaman Morgan, yang memperingatkan bahwa karier pemain berusia 24 tahun itu terancam meredup jika ia tidak mengubah perilakunya.

Morgan kritik tajam perilaku Palmer di luar lapangan

Berbicara di Football Uncensored, Morgan tanpa ragu mempertanyakan profesionalisme Palmer, baik di dalam maupun di luar dunia sepakbola. Ia menunjuk pada tidak dipilihnya gelandang itu ke skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel sebagai bukti adanya persoalan perilaku yang lebih dalam.

"Maaf, tetapi dia benar-benar brengsek. Orang itu, di dalam dan di luar lapangan, memang brengsek," kata Morgan. "Caranya menolak mendatangi suporter. Caranya memperlakukan suporter di jalan.

Iklan Iklan

"Segala hal tentang Palmer, cerita-cerita yang Anda dengar di restoran, perilakunya di kamp timnas Inggris dan alasan Tuchel tidak memilihnya. Dia punya kemampuan luar biasa, tetapi menyia-nyiakannya."

Topik Terkait

Butt tegaskan pemain punya kewajiban kepada suporter

Penampilan Palmer yang kurang meyakinkan melawan Leeds melanjutkan penurunan performa yang mengkhawatirkan bagi sang pemain. Ia hanya mencatatkan satu kontribusi gol dalam lima penampilan terakhirnya, yakni saat mencetak gol penalti dalam kemenangan 2-0 atas Manchester United pada awal bulan ini. Legenda Manchester United Butt tampil bersama Morgan dalam siaran tersebut dan menyampaikan kekecewaan serupa atas penolakan Palmer untuk menemui suporter.

"Harus saya akui, ada perilaku tertentu terhadap suporter dan masyarakat... Kita semua pernah melakukan kesalahan, saya banyak melakukannya saat masih muda," kata Butt. "Jika Anda tidak menghampiri dan memberikan tepuk tangan kepada suporter, padahal Anda punya kewajiban untuk melakukannya. Mereka mengeluarkan uang hasil kerja keras untuk menonton tim sepakbola yang bermain buruk sekali."

Iklan

Palmer dituntut merebut kembali hati suporter dan Tuchel

Dengan Tuchel tetap tidak memberinya tempat di tim nasional, Palmer kini menghadapi sorotan yang kian besar terkait sikap dan kontribusinya. Ia harus segera kembali ke performa terbaiknya dan memperbaiki hubungan dengan suporter Stamford Bridge agar kariernya yang menjanjikan tidak tersendat.