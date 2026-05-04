Pierre van Hooijdonk yang kontroversial membela diri dan memberikan pernyataan tegas mengenai masa depannya di NAC Breda

Pierre van Hooijdonk sedang menjadi sorotan. Penasihat teknis NAC Breda ini dituduh terlibat dalam kepindahan putranya, Sydney, ke klub Portugal CF Estrela Amadora tanpa biaya transfer, di mana tidak ada klausul penjualan kembali yang disepakati. Van Hooijdonk dengan tegas membantah tuduhan tersebut, namun mengakui bahwa mungkin ia seharusnya berhenti sebagai penasihat saat putranya bergabung - meskipun ia tetap bersikeras bahwa kredibilitasnya tidak dipertaruhkan.

Sydney van Hooijdonk pindah secara gratis ke klub Portugal CF Estrela Amadora pada bursa transfer musim dingin ini, sebuah transfer yang tidak mencakup klausul penjualan kembali. Menurut Voetbal International, hal itu bisa terjadi karena ayahnya, Pierre van Hooijdonk, berperan dalam transfer tersebut. Ia mendapat banyak kritik terkait hal itu, terutama karena peran tersebut tidak sejalan dengan jabatannya sebagai penasihat teknis di dewan komisaris.

Situasi ini juga tidak disukai oleh sebagian besar pendukung NAC, yang menyinggung kemungkinan kepergiannya dan menunjukkannya melalui beberapa spanduk di stadion. Selain itu, Karel Vrolijk, pemegang saham mayoritas, menuntut penyelidikan independen. Van Hooijdonk ditanya oleh NOS Studio Voetbal mengenai kegaduhan yang timbul seputar kinerjanya.

Van Hooijdonk mengatakan bahwa kritik tajam tersebut memang menyentuhnya, terutama karena menurutnya gambaran yang ada tidak benar. "Tentu saja. Apalagi jika Anda tahu apa peran Anda dalam keseluruhan situasi ini. Sebenarnya ini lebih menyakitkan, karena itu adalah kebohongan," kata Van Hooijdonk, yang berusaha membantah tuduhan tersebut.

"Secara profesional, saya sama sekali tidak terlibat dalam hal ini," lanjutnya. "Saya tidak dihubungi oleh klub tempat dia bermain sekarang, sesuatu yang juga sempat disinggung; saya tidak berbicara dengan siapa pun. Saya telah menunjukkan semuanya, seluruh komunikasi. Jadi, bagi saya, semuanya sangat jelas. Tapi tentu saja Anda selalu bisa menarik kesimpulan sendiri, karena saya memiliki peran sebagai penasihat," katanya.

Selanjutnya, Arno Vermeulen ditanya apakah ia pernah mempertimbangkan untuk mundur saat putranya menandatangani kontrak dengan NAC. "Hal itu tidak pernah ditanyakan kepada saya dan tidak pernah dibahas. Dan untuk itu, kita bisa mengatakan bahwa mungkin seharusnya hal itu dilakukan, untuk memperjelas bagi semua orang. Itu menghilangkan spekulasi. Apakah NAC dirugikan secara finansial karena hal ini, saya tidak tahu," lanjutnya.

Van Hooijdonk menyatakan ingin tetap melanjutkan perannya saat ini, namun mengatakan perlu memikirkannya terlebih dahulu. Selain itu, ia tidak merasa kredibilitasnya terancam. "Tidak, karena saya sudah beberapa kali menjelaskannya. Jika Anda mendapat tuduhan bahwa Anda telah mengantongi uang, bahwa Anda telah merugikan klub secara finansial; itu menurut saya cukup berat. Saya sekarang terus-menerus harus membela diri. Itu sangat sulit."

"Tapi jika ada ketidakpercayaan di dalam NAC, STAK, direksi, dan dewan komisaris, maka bagi saya jelas: Anda harus menjaga kehormatan diri. Hanya saja, itu sama sekali tidak terjadi," tutup Van Hooijdonk, merujuk pada kebohongan yang menurutnya disebarkan.