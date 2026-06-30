Analis NOS, Pierre van Hooijdonk, menyaksikan dengan ngeri saat tim nasional Belanda kalah dalam adu penalti melawan Maroko. Justin Kluivert, Quinten Timber, dan Crysencio Summerville gagal mencetak gol dari titik penalti, sehingga Oranje tersingkir dari Piala Dunia.

Sekali lagi, Belanda kalah dalam adu penalti di ajang turnamen besar. Van Hooijdonk dan Ibrahim Afellay sangat kritis terhadap para eksekutor penalti tersebut.

Tendangan Kluivert membentur tiang gawang, sementara Timber melepaskan tendangan penalti yang meleset secara dramatis. Tendangan penalti Summerville berhasil ditepis oleh Yassine Bounou.

Menurut Afellay, para pemain timnas Oranje ini tidak mampu menghadapi tekanan saat mengambil tendangan penalti. Van Hooijdonk memiliki pendapat berbeda. “Tekanan tidak bisa dilatih, tapi kita punya pelatih kepala yang selama kariernya sebagai pemain telah mengambil 1.423 tendangan penalti. Dia berhasil mencetak semuanya, tanpa melakukan hal-hal aneh.”

“Letakkan bola, ambil ancang-ancang, dan tendang. Saya kira pelatih nasional itu seharusnya berkata: ‘Teman-teman, siapa pun yang mengambil penalti boleh saja gagal. Tapi dengan satu syarat: ambil ancang-ancang seperti biasa dan tendang.’ Semua hal konyol itu, saya jadi mual sekali mendengarnya...”

Menurut Afellay, Maroko adalah pemenang yang pantas. “Mari kita akui saja: sudah merupakan keajaiban bahwa Belanda bisa lolos ke babak adu penalti.”

Van Hooijdonk setuju dengan hal itu. “Maroko dua tingkat lebih baik. Sebelumnya kami menganggap ide-ide itu bagus, tapi kalau ternyata tidak berhasil, kita harus mencari cara lain.”

“Maroko memiliki tim yang bagus, tapi mereka bukan Prancis. Mereka memulai pertandingan seolah-olah harus melawan Prancis,” keluh mantan spesialis penalti itu.