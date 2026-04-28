Pierre van Hooijdonk sangat marah dan membagikan percakapan WhatsApp dengan jurnalis VI ke internet

Pierre van Hooijdonk sangat marah kepada Joost Blaauwhof. Mantan pemain yang pernah membela klub-klub seperti NAC dan Feyenoord ini telah mengunggah tangkapan layar percakapan WhatsApp antara dirinya dan jurnalis Voetbal International ke internet.

Pada hari Senin, Voetbal International mengumumkan bahwa NAC akan melakukan penyelidikan terhadap Pierre van Hooijdonk. Hal ini dipicu oleh transfer putranya, Sydney van Hooijdonk.

Menurut laporan VI, sang penyerang pindah ke Estrela Amadora tanpa biaya transfer, padahal awalnya klub berharap ada biaya transfer.









Terutama peran Pierre van Hooijdonk menjadi sorotan. Komisaris teknis tersebut dilaporkan telah secara aktif terlibat dalam negosiasi, yang menurut artikel tersebut menyebabkan ketegangan di dalam organisasi.

Juga dilaporkan bahwa NAC akhirnya menyetujui kepergian tanpa biaya transfer, meskipun sebelumnya berusaha menegosiasikan kompensasi. Hal itu dilaporkan menimbulkan frustrasi di kalangan pihak-pihak yang terlibat di dalam dan di sekitar klub.

Van Hooijdonk kini telah membagikan pesan dari Blaauwhof kepadanya. “Pierre, saya sudah beberapa kali mencoba melalui jalur resmi via NAC untuk mendapatkan versimu, karena saya tidak bisa meneleponmu. Tapi sama sekali tidak ada kabar. Bisakah kamu melakukannya sebentar, tolong?” tanya Blaauwhof kepada Van Hooijdonk pada Minggu.

Van Hooijdonk kemudian membalas dengan marah beberapa jam kemudian. “Empat bulan menyebarkan fitnah ke seluruh dunia dan bahkan setelah percakapan kita setelah acara forum, tidak mengajukan satu pertanyaan pun melalui telepon/email atau pesan, berarti kamu memang tidak pernah berniat mendengar kebenaran. Kamu tidak bisa meneleponku”??!!! “Langganan belum dibayar atau apa?!”