Pierre van Hooijdonk menyebut pemain yang paling menonjol dalam laga Belanda vs Aljazair: 'Dia adalah pemain terbaik'

Pierre van Hooijdonk terkesan dengan penampilan Tijjani Reijnders di babak pertama pertandingan Belanda melawan Aljazair, demikian ia sampaikan kepada NOS. Meskipun belum ada gol yang tercipta sebelum jeda, Reijnders beberapa kali menciptakan ancaman.

“Reijnders memang pemain terbaik di tim Belanda,” kata Van Hooijdonk saat cuplikan babak pertama melawan Aljazair ditayangkan. Menurutnya, hal itu sangat berkaitan dengan kedalaman serangan yang diciptakan oleh Donyell Malen dan Crysencio Summerville.

“Dia benar-benar memanfaatkan pemain di depannya yang memiliki kedalaman (Malen dan Summerville, red.). Hal itu memberi Anda opsi tambahan. Umpan terobosan ini sama sekali bukan umpan yang sulit dari Reijnders, sehingga Malen hampir berhadapan satu lawan satu dengan kiper.”

“Pemain yang bisa masuk ke dalam di depannya itu luar biasa. Jika Anda seorang gelandang kreatif, sangat menyenangkan bisa terus-menerus mengirim bola ke belakang barisan pertahanan lawan.”

Selanjutnya, Van Hooijdonk membandingkannya dengan Memphis Depay sebagai penyerang. “Pada masa-masa awalnya, Memphis memang memiliki hal itu, tetapi sekarang dia sering menerima bola. Itu juga masuk akal, tetapi sekarang Anda bisa melihat betapa berbahayanya hal itu jika Anda memiliki kedalaman.”