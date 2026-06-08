Pierre van Hooijdonk menyaksikan penampilan tim nasional Belanda melawan Uzbekistan dengan rasa heran yang semakin mendalam. Pada menit-menit akhir, kemenangan 2-1 berhasil diraih berkat tendangan penalti, namun bagi pelatih kepala Ronald Koeman, hal ini menjadi alasan yang cukup untuk merasa khawatir.

“Sebenarnya saya tidak punya banyak kata untuk menggambarkannya,” desah Van Hooijdonk di studio NOS setelah peluit akhir berbunyi dari New York. “Saya merasa penampilan timnas Belanda sangat mengecewakan.”

“Jika Anda bermain dua kali (melawan Aljazair dan Uzbekistan, red.) dengan susunan pemain inti yang direncanakan untuk Piala Dunia dan tidak berhasil mencetak gol dari lapangan… Anda memang menciptakan peluang, bahkan sangat banyak, tetapi jika Anda menampilkan performa seperti ini melawan lawan sekelas itu…,” keluhnya lebih lanjut.

“Juga soal permainan. Kita semua pernah mengalami pertandingan di mana peluang terlewatkan, tapi setidaknya kita tajam dalam segala hal, menjaga jarak antar lini tetap rapat, dan memenangkan duel. Hari ini sama sekali tidak seperti itu. Saya hanya boleh menampilkan beberapa cuplikan sekarang, kalau tidak, kita akan berada di sini sampai malam. Itu bukan tujuannya.”

Selanjutnya ditampilkan kumpulan cuplikan di mana Oranje menunjukkan performa terburuknya. “Ini memang sinyal yang membuatmu berpikir: ini benar-benar sangat buruk. Tapi bahkan begitu, timnas Belanda bukan yang terburuk di lapangan, karena yang terburuk adalah Alyssa Pennington, wasitnya.”

Wasit wanita itu beberapa kali menarik perhatian. Terutama kartu merah untuk Guus Til yang setidaknya bisa disebut aneh. “Dia benar-benar tidak bisa apa-apa,” kata Van Hooijdonk tentang penampilan Pennington.