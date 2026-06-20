Tim nasional Belanda meraih kemenangan pertamanya di Piala Dunia ini pada Sabtu malam, dengan mengalahkan Swedia 5-1. Brian Brobbey dan Cody Gakpo, yang masing-masing mencetak dua gol, memainkan peran penting, namun Pierre van Hooijdonk dan Rafael van der Vaart menilai ada pemain lain yang menjadi bintang sesungguhnya.

Setelah pertandingan, keduanya ditanya oleh NOS siapa yang mereka anggap sebagai pemain terbaik di tim Belanda. “Gravenberch,” jawab Van Hooijdonk dengan penuh keyakinan.

“Dia memancarkan begitu banyak hal…,” kata Van der Vaart. “Mari kita berharap dia terus bermain seperti ini. Itu benar-benar luar biasa untuk disaksikan.”

Kemudian Van Hooijdonk melanjutkan. “Dia benar-benar seorang atlet. Berputar pada saat yang tepat, membiarkan bola mengalir… Dalam pertandingan sebelumnya, melawan Jepang, dia hanya memiliki sedikit sentuhan bola di babak pertama.”

“Dan di pertandingan ini, saya rasa setelah lima belas menit saja dia sudah memiliki lebih banyak sentuhan bola daripada di pertandingan sebelumnya. Tapi juga benar-benar menentukan. Kondisi fisiknya… Sebenarnya semuanya sempurna pada pemain ini.”

“Kecuali tendangan jarak jauhnya. Idealnya, kita juga ingin dia menguasai itu. Dia adalah pemain yang sangat dinamis. Hari ini, kami menilai dia sebagai yang terbaik di tim Belanda,” kata Van Hooijdonk.

Belanda pun memenangkan pertandingan ini dengan skor yang meyakinkan. Brobbey dan Gakpo sama-sama mencetak dua gol yang sangat berharga, sebelum Anthony Elanga membalas satu gol. Pemain pengganti Crysencio Summerville mencetak gol penutup untuk skor akhir 5-1 menjelang akhir pertandingan.