Pierre van Hooijdonk menunjuk pemain terbaik dalam laga Belanda vs Uzbekistan: ‘Dia sangat tangguh’

Pierre van Hooijdonk terkejut sekaligus senang dengan penampilan timnas Belanda pada babak pertama melawan Uzbekistan. Terutama Cody Gakpo yang tampil menonjol secara positif, demikian ia sampaikan kepada NOS.

“Saat melawan Aljazair, itu sebenarnya salah satu penampilannya yang paling kurang memuaskan di level internasional, tapi sekarang dia benar-benar kembali menjadi Gakpo yang kita kenal di timnas Belanda,” kata Van Hooijdonk, sementara cuplikan-cuplikan babak pertama ditayangkan dari New York.

Gakpo hampir saja memberikan assist, namun Donyell Malen gagal menyarangkan bola ke gawang. “Setelah umpan luar biasa dari Van de Ven, Gakpo memberikan umpan fantastis, Malen seharusnya bisa mencetak gol.”

Tak lama kemudian, ia juga menjadi kunci peluang besar bagi Tijjani Reijnders. “Ada begitu banyak sentuhan di umpan ini. Kita sering melihat kombinasi antara Gakpo dan Dumfries. Ia melepaskannya dengan luar biasa, Reijnders seharusnya bisa mencetaknya.”

“Dia sangat kuat secara fisik,” lanjut Van Hooijdonk. “Umpan ini juga, begitu keras tapi begitu akurat. Itu memungkinkan Reijnders berputar. Dia saat ini adalah penyerang paling berbahaya kami.”

“Di turnamen-turnamen terakhir, dia selalu seperti itu. Tanda-tanda ini sangat menjanjikan,” tutup sang analis. Berkat gol penalti yang dieksekusi Gakpo, Oranje unggul 1-0 atas Uzbekistan di babak pertama.