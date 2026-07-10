Pierre van Hooijdonk menolak menarik kembali pernyataannya setelah kontroversi Wiegman: ‘Itu hanyalah pernyataan fakta’

Pierre van Hooijdonk pada Jumat malam menanggapi kontroversi yang muncul setelah pernyataannya mengenai kemungkinan Sarina Wiegman menjadi pelatih kepala tim nasional Belanda. Mantan penyerang tersebut diberi kesempatan dalam acara NOS WK Avond untuk menjelaskan pernyataannya sebelumnya, namun tetap pada pendiriannya bahwa saat ini belum tepat bagi seorang perempuan untuk menjadi pelatih kepala.

Awal pekan ini, Van Hooijdonk menyatakan penolakannya kepada NOS terkait kemungkinan penunjukan Wiegman sebagai pelatih kepala Oranje. “Dia tidak memiliki pengalaman di level tertinggi dalam dunia sepak bola pria. Saya mendengar semua orang berputar-putar mencari alasan ketika membicarakan Wiegman: apakah seorang wanita bisa menjadi pelatih kepala? Bagi saya, tidak ada alasan seperti itu. Bagi saya, jawabannya adalah tidak,” katanya saat itu.

Van Hooijdonk juga menambahkan bahwa sebagian pemain memiliki latar belakang budaya yang berbeda. “Saat ini, kita berhadapan dengan banyak pemain muda yang berasal dari latar belakang berbeda. Di antara mereka, banyak yang berasal dari budaya di mana perempuan tidak setara dengan laki-laki.”

Pernyataan tersebut menuai banyak kritik. Selama siaran Jumat malam, Van Hooijdonk menjelaskan argumennya lebih lanjut. “Saya sering menggunakan argumen ini ketika berbicara dengan orang-orang tentang topik ini, terutama di tingkat klub. Di sana, Anda berhadapan dengan keragaman yang lebih besar. Ini bukan pendapat saya, melainkan pengamatan atas fakta. Saya rasa kita semua melihat hal itu, tetapi tidak semua berani mengatakannya.”

Jan Mulder kemudian bertanya-tanya apakah yang dimaksud Van Hooijdonk adalah bahwa para pemain lebih suka dilatih oleh pelatih pria karena keyakinan agama mereka. “Itu bukan cara saya memandangnya,” jawab mantan pemain internasional tersebut.

Kenneth Perez juga mempertanyakan alasan yang dikemukakan Van Hooijdonk. Menurut pemain asal Denmark itu, latar belakang budaya para pemain di tim nasional Belanda tidak perlu menjadi hambatan. “Laki-laki dan perempuan di Belanda kan setara? Keduanya dihargai dengan cara yang sama. Di negara lain mungkin berbeda, tapi itu kan bukan alasan untuk tim nasional Belanda?”

Meski demikian, Van Hooijdonk tetap pada pendiriannya. “Saya rasa waktunya untuk pelatih kepala wanita belum tiba. Saya yakin hal itu akan terjadi suatu hari nanti. Namun, saya juga berpikir bahwa hal itu masih akan memakan waktu cukup lama.”

Menurut mantan penyerang tersebut, salah satu faktornya adalah sepak bola wanita berkembang lebih lambat daripada sepak bola pria. “Sepak bola wanita masih sedikit tertinggal, karena dimulai lebih lambat. Memang ada percepatan dalam perkembangannya, tetapi tidak secepat itu sehingga kita sudah siap menunjuk seorang wanita sebagai pelatih kepala tim nasional pria.”

Van Hooijdonk berpendapat bahwa pelatih wanita harus lebih sering mengumpulkan pengalaman di lingkungan sepak bola pria terlebih dahulu. “Kita harus terlebih dahulu menciptakan situasi di mana wanita mendapatkan posisi sebagai pelatih di akademi pemuda organisasi sepak bola profesional. Dengan begitu, akan terbentuk kebiasaan, dan pelatih wanita pada akhirnya dapat naik ke posisi di tim utama.”