Pierre van Hooijdonk mendengar sesuatu yang sangat mencolok dalam wawancara Ronald Koeman: ‘Sebenarnya, dia mengatakan di sini…’

Menjelang pertandingan Tunisia melawan Belanda, Ronald Koeman memberikan penjelasan kepada NOS mengenai susunan pemain intinya. Dalam susunan tersebut, berbeda dengan dua pertandingan sebelumnya, tidak ada tempat bagi Micky van de Ven.

“Saya sengaja tidak memasukkan dua pemain,” kata Koeman saat berbincang dengan Jeroen Stekelenburg. “Micky van de Ven dan Crysencio Summerville. Karena risiko mendapat kartu kuning kedua. Itulah alasannya, satu-satunya alasan.”

Karena perluasan sistem di Piala Dunia, yang berarti adanya babak gugur tambahan, semua kartu kuning akan dihapus setelah fase grup. Hal yang sama akan terjadi lagi setelah perempat final. Van de Ven dan Summerville memang sudah mengoleksi satu kartu kuning, tetapi setelah pertandingan melawan Tunisia, kartu-kartu tersebut akan dihapus.

Dengan demikian, Donyell Malen kembali diturunkan sebagai sayap kanan. Koeman berharap penyerang AS Roma itu akhirnya bisa mencetak gol. “Itu selalu dibutuhkan oleh para penyerang. Ketika sorotan begitu besar tertuju padanya, hal itu juga memengaruhi seorang pemain. Jadi, dia kembali mendapat kesempatan dari sisi kanan, dengan kebebasan penuh.”

Selanjutnya, pelatih tim nasional ditanya apakah ia juga sedang mempertimbangkan untuk memberi istirahat kepada para pemain, mengingat cepatnya waktu menjelang pertandingan berikutnya. “Tergantung pada situasi, hal itu memang ada di benak Anda. Namun, saya juga telah belajar bahwa Anda tidak boleh memikirkannya terlalu dini. Jika waktunya tiba, ya sudah. Maka itu adalah kemungkinan.”

Rafael van der Vaart sangat setuju dengan susunan pemain Oranje. “Saya senang dia memainkan semua pemain yang biasanya juga dia mainkan.” Pierre van Hooijdonk menanggapi: “Sebenarnya, dia mengatakan di sini bahwa Summerville seharusnya bermain dengan cara yang berbeda.”

Summerville sejauh ini tampil gemilang di Piala Dunia, dengan mencetak gol melawan Jepang dan Swedia. Belum jelas apakah ia akan mendapat kesempatan bermain sebagai pemain pengganti saat melawan Tunisia.