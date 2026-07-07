Pierre van Hooijdonk mendapat kecaman keras setelah melontarkan pernyataan yang sangat kontroversial secara langsung di televisi

Angela de Jong melontarkan kritik tajam terhadap Pierre van Hooijdonk dalam kolomnya di Algemeen Dagblad. Mantan pesepakbola tersebut pada Minggu malam mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversial mengenai kemungkinan penunjukan Sarina Wiegman.

Van Hooijdonk menjadi tamu dalam siaran langsung NOS untuk membahas pertandingan antara Norwegia dan Brasil (2-1). Selama siaran tersebut, pembicaraan juga menyinggung kemungkinan pengganti Ronald Koeman di timnas Belanda.

“Saya mendengar semua orang berbelit-belit ketika membicarakan Wiegman, apakah seorang wanita bisa menjadi pelatih kepala?” demikian mantan pemain yang pernah membela Vitesse dan Feyenoord itu memulai. “Bagi saya, tidak ada keraguan. Bagi saya, jawabannya adalah tidak.”

“Saat ini, kita berhadapan dengan banyak pemain yang berasal dari latar belakang berbeda. Di antara mereka ada banyak pemain yang berasal dari budaya di mana perempuan tidak memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki,” lanjutnya.

“Bayangkan saja para pemain yang di masa lalu enggan berjabat tangan dengan pewawancara wanita,” tutupnya.

De Jong merasa jijik mendengar pernyataan Van Hooijdonk. “Serius? Sekarang kita mau pakai argumen omong kosong ini? Saya berharap ini menjadi dorongan yang dibutuhkan Belanda. Bahwa grup chat tim nasional Belanda meledak, karena para pemain itu tidak mau dipaksa masuk ke dalam sudut pandang Muslim ortodoks yang merendahkan perempuan, melainkan langsung mengajukan permohonan kepada KNVB untuk membebaskan Wiegman dari asosiasi sepak bola Inggris, mau atau tidak dia.”

Wiegman sendiri telah menyatakan bahwa ia tidak terbuka untuk bekerja di KNVB. Saat ini, ia bekerja di tim nasional wanita Inggris.