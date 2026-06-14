Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Pierre van HooijdonkNOS
Jonathan van Haaster

Diterjemahkan oleh

Pierre van Hooijdonk menarik kesimpulan yang sangat menyakitkan tentang Micky van de Ven setelah pertandingan Belanda melawan Jepang

Netherlands vs Japan
Netherlands
Japan
World Cup

Timnas Belanda gagal meraih kemenangan pada Minggu malam setelah mengalahkan Jepang dalam pertandingan pertamanya di Piala Dunia ini. Menjelang akhir pertandingan, Daichi Kamada mencetak gol penyeimbang, sehingga Oranje harus puas dengan satu poin (2-2). Analis NOS Pierre van Hooijdonk yakin bahwa Micky van de Ven adalah penyebab gol balasan di menit-menit akhir tersebut.

Virgil van Dijk dan Crysencio Summerville tampaknya akan membawa Oranje meraih kemenangan, hingga Jepang mendapat tendangan sudut pada menit ke-88. Berkat umpan dari penyerang NEC Koki Ogawa, Kamada mencetak gol penyama kedudukan di menit-menit akhir.

"Van de Ven benar-benar kehilangan jejak Ogawa!" kata Van Hooijdonk langsung dengan nada kritis. "Kamu melihat dia (Ogawa, red.) berputar, dan pada akhirnya kamu lah yang bertugas dalam penjagaan satu lawan satu."

"Memang ada beberapa pemain dalam zona pertahanan, tapi dalam pertahanan man-to-man, kamu bertanggung jawab atas lawanmu. Maka hampir mustahil untuk menyerahkannya kepada orang lain."

"Dia (Ogawa, red.) benar-benar bebas. Van de Ven tidak terlihat di mana pun," kata Van Hooijdonk sambil menarik kesimpulan yang menyakitkan tentang bek Tottenham Hotspur itu.

World Cup
Netherlands crest
Netherlands
NED
Sweden crest
Sweden
SWE
World Cup
Tunisia crest
Tunisia
TUN
Japan crest
Japan
JPN

Tim Oranje masih harus berjuang keras di Grup F akibat hasil imbang ini, yang juga terdiri dari Swedia dan Tunisia. Kedua negara tersebut akan saling berhadapan pada malam Minggu hingga Senin.


Iklan