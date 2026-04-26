Pierre van Hooijdonk benar-benar mengejutkan semua orang dengan pengganti Ayase Ueda yang mencolok

Pierre van Hooijdonk telah menimbulkan keheranan di NOS Studio Voetbal. Analis tersebut menunjuk seorang pengganti yang sangat mengejutkan untuk striker Feyenoord, Ayase Ueda.

Ueda mencetak dua gol saat melawan FC Groningen (3-1) dan telah mengoleksi 25 gol di VriendenLoterij Eredivisie musim ini. Ricky van Wolfswinkel memuji pemain asal Jepang tersebut. “Gol kedua itu murni kelas atas. Cara dia mencetaknya, tentu saja tidak banyak yang bisa melakukannya.”

Van Hooijdonk berpendapat ada kemungkinan pencetak gol terbanyak Eredivisie saat ini akan hengkang dari Feyenoord. “Sebagai Feyenoord, Anda harus menjual pemain pada waktu yang tepat,” kata Van Hooijdonk, yang kemudian ditanya siapa yang harus menjadi pengganti Ueda.

“Kasper Dolberg,” jawab pria asal Steenbergen itu, lalu presenter Sjoerd van Ramshorst mengulang jawaban Van Hooijdonk dengan heran. “Eh, yang dari Ajax?” tanya Van Ramshorst mencari konfirmasi, lalu ruangan mulai tertawa.

“Ya, menurut saya Dolberg adalah penyerang yang sangat bagus.” Penyerang asal Denmark itu jarang mendapat kesempatan bermain di Amsterdam, tetapi Van Hooijdonk sangat memuji kualitas-kualitas spesifiknya. Di saat yang sama, ia juga tahu bahwa Dolberg diizinkan pergi oleh Jordi Cruijff.

“Dolberg bermain bersama Dusan Tadic yang sangat bagus, Hakim Ziyech, dan Donny van de Beek. Saat itu dia luar biasa. Saya tidak percaya itu sudah hilang. Dia adalah penyerang yang cukup memenuhi prinsip-prinsip Ajax dalam hal penyerang. Dia sangat terampil secara teknis dan juga cerdik dalam penyelesaian akhir,” argumen Van Hooijdonk.

Van Wolfswinkel sependapat dengan pendapat Van Hooijdonk. Ia berpendapat bahwa Dolberg akan sangat cocok dengan Feyenoord yang sedang dalam performa bagus. Ron Jans sedikit lebih berhati-hati; ia memuji pemain asal Denmark itu, namun berpendapat bahwa di bawah pelatih baru dan dengan kemungkinan hengkangnya Wout Weghorst, Dolberg justru sangat dibutuhkan di Ajax.