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Masa depan Pierre Sage di Crystal Palace berada di ujung tanduk setelah kartu merah Jean-Philippe Mateta pada menit ke-13 membuka jalan bagi kekalahan 2-0 dari Tottenham. Archie Gray dan Jan Paul van Hecke sama-sama mencetak gol lewat sundulan, membawa tim asuhan Roberto De Zerbi meraih tiga kemenangan beruntun untuk pertama kalinya dalam 616 hari, sementara Palace turun ke tiga posisi terbawah klasemen Liga Primer.

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Kartu merah Mateta membuat Palace bermain dengan 10 orang

Palace mengawali laga dengan menjanjikan. Tembakan Mateta mengarah tepat ke Antonin Kinsky, tetapi petaka datang pada menit ke-13. Saat Micky van de Ven mengoper bola kembali kepada penjaga gawangnya, pul sepatu Mateta mengenai bagian belakang tumit bek Tottenham itu.

Menurut The Guardian, wasit Michael Oliver awalnya menunjukkan kartu kuning, tetapi keputusan akhirnya tak terelakkan setelah VAR memintanya meninjau tayangan ulang di monitor. Untuk kesekian kalinya musim ini, setelah kartu merah Axel Disasi saat melawan Ipswich bulan lalu, Palace harus bermain dengan 10 orang ketika sebagian besar pertandingan masih tersisa.

Sundulan Gray dan Van Hecke bawa Tottenham meraih kemenangan ketiga beruntun

Palace sempat menahan Tottenham, tetapi kembali turut menyebabkan kekalahan mereka sendiri. Tidak ada yang mengawal Gray di tiang jauh saat Mohammed Kudus mengirim sepak pojok jauh, dan ia menyundul bola ke gawang tanpa gangguan. Gray sebelumnya mencetak gol pertamanya untuk Tottenham saat menghadapi Palace dalam salah satu kemenangan langka tim itu di bawah Thomas Frank tahun lalu.

De Zerbi masih menginginkan lebih dari timnya mengingat keunggulan jumlah pemain mereka, dan ia mengganti Gray dengan Pedro Porro saat jeda. Van Hecke kemudian menyundul masuk gol kedua, dan Tottenham kini meraih tiga kemenangan beruntun untuk pertama kalinya dalam 616 hari.

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Posisi Sage terancam saat Palace masuk tiga terbawah

Hasil itu menjadi kekalahan ketiga beruntun Palace di liga, dan membuat posisi Sage sangat terancam. Sebelumnya ada dugaan ia bisa dipecat jika Palace kalah dalam pertandingan ini. Kamera juga menangkap ketua klub Steve Parish tampak tidak senang di tribune setelah gol pembuka Gray.

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Palace tidak tampil memalukan, dan performa mereka jauh lebih baik di kompetisi piala di bawah Sage. Namun, mereka kini berada di tiga posisi terbawah, dan hanya Parish yang akan menentukan nasib Sage, sementara Sean Dyche dan Frank siap menjadi penggantinya.

Palace akan menghadapi Liverpool sebelum jeda internasional

Ujian Sage berikutnya adalah laga kandang melawan Liverpool sebelum jeda internasional, dan itu bisa menjadi pertandingan terakhirnya.

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Sementara itu, Tottenham telah naik ke separuh atas klasemen. De Zerbi, yang menggunakan catatannya di buku program pertandingan untuk memperingatkan para pemainnya agar tidak berpuas diri, ingin mereka mempertahankan momentum.