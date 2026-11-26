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Pierre-Emerick Aubameyang bersiap menghadapi mantan klubnya, Barcelona, akhir pekan ini dalam laga yang penuh kenangan sekaligus penting. Penyerang Deportivo La Coruna itu pernah menjalani periode singkat namun produktif di Camp Nou. Ia mengenang kualitas mantan rekan-rekan setimnya dan menyebut satu gelandang muda sebagai pemain yang paling membuatnya kagum.

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Aubameyang pilih pemain Barcelona favoritnya

Menjelang ujian penting melawan Barcelona di La Liga, Aubameyang terang-terangan mengungkapkan kekagumannya terhadap para pemain berbakat yang kini berada di ibu kota Catalunya. Pemain tim nasional Gabon itu pernah menjalani periode sukses bersama Barcelona dengan mencetak 13 gol dalam 24 pertandingan. Selama berada di klub tersebut, ia rupanya terus memperhatikan perkembangan para pemain mudanya. Ketika ditanya siapa yang paling menarik perhatiannya, ia langsung menunjuk seorang gelandang.

"Ada banyak pemain bagus, tetapi saya sangat menyukai Pedri: ia memberi Anda umpan, ritme... Dialah pemain yang paling membuat saya terkesan," ungkap sang penyerang, seperti dikutip Mundo Deportivo.

Sempat mengalami insiden menjelang pertandingan

Persiapan untuk pertandingan akhir pekan ini sempat terganggu oleh kecelakaan lalu lintas ringan yang melibatkan penyerang asal Gabon itu pada Kamis pagi. Ia mengalami tabrakan saat dalam perjalanan menuju tempat latihan, sehingga sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan staf medis klub dan para penggemar. Namun, pemain berusia 37 tahun itu segera menegaskan bahwa insiden tersebut tidak serius dan tidak menyebabkan cedera.

Sang penyerang menyebut kejadian itu sebagai "insiden kecil yang sempat membuat cemas" dan memastikan bahwa hanya kendaraannya yang mengalami kerusakan. Ia tiba di fasilitas latihan tepat waktu dan mengikuti sesi latihan bersama rekan-rekan setimnya sesuai rencana. Aubameyang meyakinkan para pendukung bahwa ia siap secara fisik untuk pertandingan mendatang. Ia menyatakan kondisinya kini "100 persen" dan fokus sepenuhnya menghadapi mantan klubnya di Riazor.

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Pendekatan taktis menghadapi pemuncak klasemen

Menatap pertandingan tersebut, Aubameyang menilai Deportivo tidak boleh gentar menghadapi tim yang masih ia anggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Meski memiliki kenangan indah selama berada di Camp Nou, ia menegaskan bahwa sisi emosional laga ini bukan prioritas dibandingkan kebutuhan timnya saat ini untuk meraih hasil. Ia meminta rekan-rekan setimnya bermain dengan rendah hati, tetapi tetap yakin bahwa mereka mampu menyulitkan tim tamu.

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"Saya selalu teringat masa singkat saya di Barcelona, tetapi itu sudah lama berlalu. Ini pertandingan melawan salah satu tim terbaik, itu saja," jelasnya. Sang penyerang juga menilai pendekatan taktis Barcelona yang agresif justru bisa menguntungkannya. "Saya suka menghadapi garis pertahanan yang tinggi, saya bisa memanfaatkannya. Jika kami fokus, kami akan mendapat peluang. Melawan tim-tim seperti ini, jika Anda melakukan kesalahan, mereka akan menghukum Anda. Namun, kami juga tahu akan ada peluang."

Berjuang untuk pendukung tuan rumah

Sang penyerang mengawali musim dengan baik setelah mencetak gol pada masing-masing dari lima pekan pertama La Liga. Ia ingin melanjutkan performa itu demi para pendukung Deportivo yang akan memadati stadion untuk pertandingan besar ini. Ia menekankan pentingnya kerja keras dan konsentrasi, seraya mengakui bahwa kelengahan dalam menjaga disiplin saat menghadapi tim sekelas Barcelona kemungkinan besar akan berakibat fatal.

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"Ini akan menjadi pertandingan yang bagus, saya sangat menantikannya. Kami bermain di kandang dan akan berjuang meraih kemenangan untuk para pendukung kami," tambah Aubameyang. Ia menutup dengan kembali menegaskan besarnya tantangan yang menanti: "Kami harus berjuang, memberikan kemampuan terbaik. Setelah itu, kita lihat bagaimana jalannya pertandingan. Ini tidak akan mudah, dalam pertandingan seperti ini Anda membutuhkan konsentrasi tinggi. Anda menghadapi salah satu tim terbaik di dunia. Para pemain akan siap untuk pertandingan ini, begitu juga saya."