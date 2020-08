Jenakanya Pierre-Emerick Aubameyang Jatuhkan Trofi Piala FA Arsenal, Alexandre Lacazette Gagal Paham

Semua tertawa saat Aubameyang sengaja jatuhkan trofi FA Cup dalam rangka guyon, tapi Lacazette gagal paham dan menganggap kejadian itu serius.

Pierre-Emerick Aubameyang menunjukkan sikap jenakanya saat seremoni juara di ajang Piala FA. Momen pengangkatan trofi rupanya tak berjalan sesuai "rencana".

Kapten The Gunners ini sepertinya bakal berada dalam masalah saat membawa trofi historik ini dari stand menuju podium di mana seluruh pemain dan staf Arsenal telah menanti.

Setelah bergabung dengan para pemain dan staf, trofi malah terjatuh dari genggaman Aubameyang sesaat sebelum pengangkatan. Semua memahami, sang striker sedang bercanda. Mereka semua pun tertawa melihat kelakuan iseng eks bomber itu.

Namun yang menarik, saat semua pemain dan staf tertawa dengan guyon Auba, tidak demikian dengan Alexandre Lacazette. Pemain internasional Prancis jadi satu-satunya yang tidak tertawa saat trofi terjatuh dari genggaman Auba.

Lacazette tampak menganggap momen itu serius dan sepertinya dia gagal paham bahwa apa yang dilakukan Auba hanya sebatas kelakar.

Alexandre Lacazette was not impressed with Pierre-Emerick Aubameyang dropping the trophy. 😂😂 #afc pic.twitter.com/reNnU7TQ8k — afcstuff (@afcstuff) August 1, 2020

Lacazette was so disappointed with Aubameyang for breaking the trophy 😂 pic.twitter.com/8CibNApOu9 — lehm (@lehm_FCB) August 1, 2020

Lacazette absolutely did not find it funny when Aubameyang dropped the trophy 😂 pic.twitter.com/nopecyCQNM — Ryan Harris (@RyanHarris1992) August 1, 2020

Lacazette malah memperlihatkan raut wajah terkejut, resah dan khawatir atas kejadian ini. Sontak saja ekspresi eks pilar Olympique itu jadi sorotan warganet para fans Arsenal.

Reaksi Lacazette ini kemudian membuat para loyalis The Gunners semakin terbahak-bahak melihat kelakuan para idola mereka. Sudah trofi dijatuhkan Auba dalam rangka guyon dan semua beseri-seri, ekspresi Lacazette semakin mengundang gelak tawa.

Meriam London mengamankan trofi Piala FA yang ke-14 setelah menumbangkan 2-1 di partai puncak di Wembley Stadium.

Segala sesuatunya tampak berjalan positif ketika The Blues unggul cepat melalui manuver pemain berbakat mereka, Christian Pulisic, memaksimalkan sodoran eks Arsenal Olivier Giroud. Akan tetapi, Arsenal segera merespons sebelum paruh pertama rampung.

Aubameyang sukses memenangkan penalti di babak pertama untuk kemudian dieksekusinya menjadi gol balasan yang membuat paruh pertama berakhir sama kuat 1-1.

Selepas jeda, Auba kian menggila ketika dia menerima umpan dari Nicolas Pepe lalu menuntaskannya menjadi gol kedua timnya sekaligus menentukan gelar juara Piala FA bagi skuad Mikel Arteta.

Selepas pertandingan, Arteta memuji perjuangan keras tim asuhannya untuk merebut satu tempat di Liga Europa musim depan.

"Awalnya sangat sulit ketika kami kecolongan gol lebih awal," tuturnya.

"Tapi saya memahami para pemain tidak akan menyerah. Kami mungkin memainkan 30 menit terbaik sejak saya bergabung di Arsenal. Saya bangga mewakili para pemain dan klub ini," tandasnya.