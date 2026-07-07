Pierluigi Collina membalas Donald Trump menyusul komentar mengenai ‘masa lalu yang meragukan’ wasit Piala Dunia

Pierluigi Collina, kepala wasit FIFA, membela Raphael Claus. Wasit yang bertugas di Piala Dunia itu diserang secara terbuka oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pekan ini.

Claus adalah wasit yang mengeluarkan Folarin Balogun dengan kartu merah saat pertandingan Amerika Serikat melawan Bosnia-Herzegovina (2-0). “Saya sangat paham soal olahraga, dan ini bukan pelanggaran. Saya melihat dua orang berlari dengan kecepatan penuh dan bertabrakan,” kata Trump pada Senin di The Oval Office.

“Wasit ini (Claus, red.) memang memiliki masa lalu yang meragukan,” lanjutnya. “Saya bisa memberikan beberapa contoh, jika Anda mau. Saya tidak ingin terlalu banyak membicarakannya, karena itu akan menimbulkan kegelisahan, tetapi tidak ada yang memahami hal ini. Dia juga seharusnya tidak menonton tayangan ulang dalam gerakan lambat, karena tiba-tiba Anda akan melihat hal-hal yang sama sekali berbeda.”

Trump sangat ingin agar penyelidikan terhadap Claus dimulai, tetapi Collina sama sekali tidak mau mendengarnya. Pimpinan wasit tersebut, sama seperti seluruh jajaran FIFA, sepenuhnya mendukung Claus.

“Claus adalah salah satu wasit profesional terkemuka di dunia dan anggota yang dihormati dalam jajaran wasit di Piala Dunia,” kata Collina dalam sebuah pernyataan.

“Sepanjang kariernya, ia secara konsisten menunjukkan standar profesionalisme dan integritas tertinggi. Ia adalah wasit yang berpengalaman dan sangat dihormati. Kami memiliki kepercayaan penuh padanya sebagai ofisial pertandingan yang dapat diandalkan.”

Presiden FIFA Gianni Infantino belum menanggapi pernyataan spesifik dari Trump, namun ia menyatakan senang dengan tim wasit yang ‘luar biasa’ ini. “Berkat mereka pula, Piala Dunia ini menjadi sukses yang luar biasa. Saya ingin sekali lagi menekankan bahwa kita harus menghormati wasit dan peraturan olahraga kita. Hal ini sangat sederhana dan tidak pernah cukup ditekankan: tanpa wasit, tidak ada sepak bola.”