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FIFA tampaknya tidak peduli dengan apa yang terjadi di Piala Dunia 2026. Sebuah laporan media menyebut FIFA berencana mengulangi hal yang memicu kontroversi besar itu di Piala Dunia 2030, yang akan digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal.

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FIFA menetapkan dua jeda wajib untuk minum, masing-masing berdurasi sekitar tiga menit, di setiap pertandingan Piala Dunia (yang pertama sekitar menit ke-22 dan yang kedua sekitar menit ke-67).

Banyak pelatih dan pemain menilai jeda tersebut mengubah pertandingan sepak bola dari dua babak menjadi empat babak, serta mematikan momentum tim yang sedang mendominasi atau tampil agresif dalam menyerang.

Sejumlah pejabat berkomentar bahwa jeda itu bisa memberi kesempatan kepada tim nasional yang lebih lemah untuk mengatur napas dan menata ulang barisan, mirip dengan "time-out" di beberapa cabang olahraga lain.

Menurut laporan "The Guardian", FIFA membuka kemungkinan penggunaan jeda minum di Piala Dunia 2030 dengan mencantumkannya dalam paket yang telah dikirimkan kepada calon pemegang hak siar.

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Dokumen tender yang dikirim kepada lembaga penyiaran memuat klausul yang menyebutkan kemungkinan penggunaan jeda berdurasi tiga menit tersebut, meski belum ada konfirmasi maupun keputusan apa pun terkait hal ini.

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Sumber di FIFA yang mengetahui situasi tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim demi menjaga hubungan, menegaskan pentingnya mencakup semua aspek dalam proses tender, sekaligus menjelaskan bahwa pencantumannya dalam dokumen tidak menjamin penerapannya.

Jika jeda tersebut akan diterapkan di turnamen yang dituanrumahi Spanyol, Portugal, dan Maroko, ditambah sejumlah pertandingan yang juga akan digelar di Argentina, Paraguay, dan Uruguay untuk merayakan 100 tahun Piala Dunia, kebijakan itu harus melalui proses persetujuan terlebih dahulu.

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Peningkatan Pendapatan Iklan

Jeda minum diterapkan secara khusus di Piala Dunia putra di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada pada awal tahun ini.

Hal itu memberi kesempatan kepada stasiun televisi pemegang hak siar untuk menjual slot iklan selama jeda tersebut. Fox, pemegang hak siar eksklusif turnamen di Amerika Serikat, melaporkan "kenaikan sebesar 640 juta dolar AS atau 60% dalam pendapatan iklan".

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Laporan keuangan mereka untuk tiga bulan yang berakhir pada 30 September menambahkan bahwa lonjakan besar tersebut "terutama disebabkan oleh program olahraga Piala Dunia FIFA putra dan kenaikan harga, yang sebagian diimbangi oleh jadwal pertandingan liga sepak bola Amerika (NFL) serta penurunan jumlah penonton".

Meski beberapa stadion yang digunakan di Amerika Serikat selama musim panas sudah dilengkapi pendingin udara, FIFA ingin menjaga integritas kompetisi dengan memberlakukan jeda di seluruh 104 pertandingan.

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Pada Oktober, FIFA membuka proses tender hak siar media Piala Dunia 2030 dan 2034 di Amerika Serikat dan Puerto Riko, dengan tenggat bagi pihak penyiar yang berminat untuk mengajukan penawaran paling lambat pukul 12.00 siang waktu bagian timur Amerika Serikat pada 19 November.

FIFA sebelumnya menggunakan jeda pendinginan secara tidak rutin sebelum menerapkannya secara penuh di Piala Dunia 2026, meski 31 dari 104 pertandingan digelar di stadion berpendingin udara. Langkah itu diambil setelah suhu tinggi menyebabkan sekitar 60% pertandingan Piala Dunia Antarklub 2025 di Amerika Serikat terhenti.

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FIFA menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan menjaga integritas Piala Dunia dengan memastikan semua pertandingan berlangsung dalam kondisi yang sama, di samping adanya keuntungan komersial yang besar bagi stasiun televisi pemegang hak siar.

The Hollywood Reporter melaporkan pada musim panas lalu bahwa jeda hidrasi menghasilkan pendapatan iklan antara 2 juta hingga 9 juta dolar AS per pertandingan, sehingga muncul klaim bahwa Fox meraup sekitar 250 juta dolar AS.

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Total pendapatan iklan Fox dari turnamen tersebut mencapai 835 juta dolar AS menurut Guideline, perusahaan yang mengkhususkan diri dalam analisis penjualan media. Angka itu hampir dua kali lipat biaya hak siar yang dibayarkan kepada FIFA, yakni 485 juta dolar AS.

Kenaikan Harga Hak Siar Piala Dunia 2030

FIFA tidak memperoleh keuntungan finansial dari jeda tersebut pada musim panas lalu, tetapi ekspektasi akan dimasukkannya jeda minum bisa mendongkrak harga untuk edisi 2030.

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Hak siar di Amerika Serikat diperkirakan akan menghasilkan antara 1,5 miliar hingga 2 miliar dolar AS (1,14 miliar hingga 1,52 miliar pound sterling) dalam lelang yang akan diikuti penawaran dari Netflix dan seluruh layanan streaming, di samping stasiun televisi konvensional.

FIFA menolak berkomentar mengenai hal ini.

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Sebagai catatan, jeda minum wajib tidak akan diberlakukan di Piala Dunia Wanita tahun depan di Brasil, karena suhu di sana diperkirakan lebih sejuk dibandingkan di banyak kota tuan rumah selama turnamen putra tahun ini.