Hasil Undian Piala Liga: Liverpool vs Arsenal, Chelsea Berpeluang Lawan Tottenham

Selain berhadapan di EPL, Liverpool juga akan melawan Arsenal di ajang Carabao Cup.

dan akan saling berhadapan dalam dua pertandingan berturut-turut pekan depan setelah dipastikan bertemu di babak keempat Piala Liga Inggris.

The Reds menghancurkan klub League One Lincoln City 7-2 pada putaran ketiga, Jumat (25/9) dini hari WIB, sementara sehari sebelumnya The Gunners membungkam tuan rumah dua gol tanpa balas.

Hasil undian memasangkan skuad Jurgen Klopp dengan tim besutan Mikel Arteta, yang juga baru mereka hadapi awal musim ini dalam laga Community Shield.

Liverpool bakal menjamu Arsenal pada pekan ketiga Liga Primer, Senin (28/9), sebelum meladeni lawan yang sama di , kemungkinan pada Kamis (1/10), juga di Anfield.

Selain Liverpool versus Arsenal, duel & Hove Albion kontra juga dipastikan mentas dua kali beruntun. Kedua klub akan bertemu di liga pada Sabtu esok sebelum bentrok lagi di Piala Liga.

Sementara itu, juara bertahan yang baru menyingkirkan Bournemouth 2-1 akan bertamu ke di ronde berikutnya.

Derbi London antara dan Hotspur berpotensi tercipta setelah The Blues terundi melawan pemenang laga Leyton Orients vs Spurs. Pertandingan tersebut sedianya digelar Selasa lalu, namun terpaksa ditunda menyusul hasi tes positif virus corona yang menimpa beberapa pemain Orient.

Beredar laporan kalau Orient bersedia memberikan bye kepada Tottenham. Meski demikian, besar kemungkinan Jose Mourinho hanya akan menurunkan tim U-23 melawan Chelsea karena tengah pekan depan The Lilywhites juga melakoni play-off Liga Europa versus Maccabi Haifa.

Hasil Lengkap Undian Babak Keempat (16 Besar) Carabao Cup:

Liverpool vs Arsenal

Burnley vs Manchester City

vs

vs West Ham

vs

Leyton Orient/Tottenham vs Chelsea

Newport County vs

Brighton vs Manchester United

Laga-laga akan dimainkan pada Selasa hingga Kamis pekan depan, dengan jadwal spesifik ditentukan kemudian.