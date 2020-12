RESMI: Final Piala Liga Inggris Diundur, Dari Februari Ke April 2021

Jadwal final Piala Liga Inggris resmi diundur dari Februari ke April 2021 guna mengakomodasi kehadiran suporter yang lebih masif.

Kepastian tersebut dirilis oleh Badan Liga Sepak Bola Inggris (EFL) melalui situs resmi mereka pada Selasa (22/12) pagi WIB.

Sebelumnya, partai final tersebut dijadwalkan digelar pada 28 Februari 2021. Biasanya, laga puncak dilangsungkan di Wembley, stadion utama yang terletak di London.

Tapi, kehadiran suporter masih dibatasi imbas pandemi virus corona. Bahkan di London, laga-laga di Liga Primer Inggris kembali digelar tertutup karena penguncian wilayah terbaru.

Dengan penundaan tersebut, EFL berharap dapat menggelar laga final pada 25 April 2021 di Wembley dengan kehadiran suporter yang lebih banyak.

This season’s @Carabao_Cup Final has been rescheduled.



Further details below.#EFL | #CarabaoCup https://t.co/vKAXVFaJUl