Hasil Undian Putaran Ketiga Piala FA Musim 2020/21: Tiga Laga Antartim EPL Langsung Tersaji

Undian babak 64 besar alias ronde ketiga Piala FA musim 2020/21 telah digelar pada Senin (30/11) malam waktu setempat.

Putaran ketiga turnamen tertua sepakbola Inggris ini mulai terbuka untuk klub-klub Liga Primer Inggris.

Enam tim EPL pun bakal langsung saling berjibaku, yang melibatkan: , , , , , dan Wolverhampton.

Juara bertahan Arsenal akan menjamu Newcastle di Stadion Emitares. Tercatat, keduanya belum bersua musim ini di EPL.

Here is your official #EmiratesFACup third round draw 🏆 pic.twitter.com/S8dqqnTi7V