"Piala Dunia yang paling gagal"... Abu Treika mengkritik panitia penyelenggara dan menyerang para pengkritik Maroko

Mohamed Abu Treika, mantan bintang sepak bola Mesir, menyampaikan pandangannya mengenai Piala Dunia 2026, seiring dengan penambahan jumlah tim menjadi 48 tim, dengan menilai bahwa perubahan ini dapat memengaruhi kekuatan dan prestise turnamen tersebut.

Abu Treika mengatakan dalam wawancara di saluran BeIN Sports bahwa meskipun tidak berpartisipasi sebagai pemain di Piala Dunia, hal itu tidak menghalanginya untuk hadir sebagai analis dalam 4 edisi berturut-turut sejak 2014 di Brasil, lalu 2018 di Rusia, hingga 2022 di Qatar.

Dia menambahkan bahwa tujuan generasi mereka selalu mencapai Piala Dunia, namun mereka gagal mewujudkannya meskipun telah mengikuti babak play-off dua kali, sambil mencatat bahwa generasi saat ini mungkin akan diuntungkan oleh sistem baru yang dapat menjamin peluang lebih besar bagi mereka untuk terus berpartisipasi dalam turnamen tersebut.

Dia menegaskan bahwa mengenakan seragam tim nasional di Piala Dunia memiliki nilai yang sangat berbeda dalam karier seorang pemain.

Terkait sistem Piala Dunia yang baru, Abu Treika menjelaskan bahwa penambahan jumlah tim mungkin memudahkan proses kualifikasi, namun di sisi lain dapat mengurangi ketatnya persaingan, sambil menegaskan bahwa Piala Dunia sebelumnya lebih sulit dan menarik.

Ia menambahkan bahwa edisi 2026 mungkin kehilangan sebagian prestisenya dibandingkan dengan Piala Dunia Qatar 2022, yang ia gambarkan sebagai yang terbaik, sambil mencatat bahwa beberapa masalah sudah mulai muncul di berbagai aspek sebelum dimulainya turnamen saat ini, dan memperkirakan bahwa ini akan menjadi "edisi Piala Dunia yang paling gagal".

Di akhir pernyataannya, Abu Treika melontarkan kritik tajam kepada pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, setelah serangan Broos terhadap penyelenggaraan Piala Afrika terakhir dan kritiknya terhadap Maroko, serta diamnya Broos terhadap masalah-masalah yang terjadi saat ini di turnamen Piala Dunia.

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