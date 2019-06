Piala Dunia Wanita 2019 - Vivianne Miedema Top Skor Sepanjang Masa Belanda

Ujung tombak Vivianne Miedema resmi menjadi top skor sepanjang masa Belanda, setelah mengepak brace melawan Kamerun di Piala Dunia Wanita yang menggenapkan torehannya menjadi 60 gol.

Bintang the Gunners ini menjadi pemain paling subur di negaranya di usia yang baru 22 tahun. Setelah melakoni debut senior pada 2013, Miedema sangat diandalkan di lini depan.

60 - Vivianne Miedema scored her 60th goal for the Women's team and is now the all-time top goal scorer of @oranjevrouwen. Legendary. #NED pic.twitter.com/ooT1nWyJUw