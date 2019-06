Piala Dunia Wanita 2019 - Rekor Gol Alex Morgan & Kemenangan Amerika Serikat

Morgan menyamai catatan Akers sebagai hanya dua wanita yang mampu mencetak lima gol dalam satu pertandingan di Piala Dunia.

Alex Morgan dan Amerika Serikat membuat rekor ketika tim menang 13-0 atas di pertandingan pembuka Grup F Piala Dunia Wanita 2019 di , Rabu (12/6) dini hari WIB.

Morgan memecahkan kebuntuan untuk Amerika Serikat (AS) pada menit ke-12 lewat sundulan kepala, memanfaatkan umpan crossing yang cantik dari Kelley O'Hara. Ia kemudian mencetak hat-trick di babak kedua, tepatnya pada menit ke-74.

Morgan akhirnya mencetak gol kelima di pertandingan ini pada menit ke-87 dan ia bergabung dengan kompatriot, Michelle Akers, yang melakukannya pada 1999 lawan Taipei, sebagai hanya dua wanita yang mampu mencetak lima gol dalam satu pertandingan di Piala Dunia.

"Dengan skor malam ini, kami harus melihat babak penyisihan grup karena setiap gol dihitung," ujar Morgan usai pertandingan.

"Itu penting buat kami untuk terus melaju. Kami tahu setiap gol akan berarti."

Sepanjang pertandingan, AS memiliki 40 kali tembakan, dengan 20 di antaranya on target, berbanding hanya memiliki dua tembakan dengan semuanya on target.

Ini juga menjadi sebuah rekor bagi AS, baik untuk marjin kemenangan maupun gol yang dicetak.

Kemenangan terbesar AS sebelumnya di turnamen ini adalah dengan skor 7-0 atas Taipei pada 1991.

AS kini berhasil melewati rekor sebelumnya milik Jerman, yang mengalahkan Agentina 11-0 di Piala Dunia Wanita 2007.

Sejak Juli 2017, sang juara bertahan hanya kalah satu kali di pertandingan internasional. Kini, mereka meraih tujuh kemenangan secara beruntun, dengan mencetak 36 gol, dan tanpa kebobolan dalam lima laga.