Piala Dunia Wanita 2019 - Glastonbury Festival Bakal Tayangkan Laga Perempat-Final

Penyelenggara Glastonbury Festival sepakat menyiarkan pertandingan perempat-final Piala Dunia Wanita Inggris vs Norwegia menyusul permintaan gelandang Lionesses Georgia Stanway.

Stanway, 20 tahun, men-tweet penyelenggara festival yang diselenggarakan di Somerset tersebut, meminta mereka menyiarkan pertandingan sehingga saudara laki-lakinya bisa menyaksikan tim Phil Neville beraksi dalam perebutan tiket semi-final.

Hi @GlastoFest I’ve got a favour to ask. My brother is there on Thursday, can you screen our quarter final game please? #Lionesses