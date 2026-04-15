Piala Dunia terancam serius bagi pemain inti Oranje: tim medis melakukan kesalahan krusial dalam proses pemulihan

Kekecewaan bagi Memphis Depay. Penyerang timnas Belanda dan Corinthians ini mengalami cedera baru saat menjalani pemulihan dari cedera paha, demikian dilaporkan ESPN pada Rabu.

Seorang staf Corinthians melakukan kesalahan dengan meminta Memphis melakukan latihan yang belum boleh dilakukannya. Akibatnya, pemain asal Belanda yang bermain untuk klub Brasil itu mengalami cedera baru di paha kirinya.

Untuk mempercepat proses pemulihan Memphis, Corinthians merekrut Fermín Valera Garrido awal pekan ini. Penyerang tersebut masih mengenal fisioterapis asal Spanyol itu dari masa-masa bermainnya di Atlético Madrid.

Garrido akan menerapkan perawatan EPTE pada Memphis. EPTE merupakan singkatan dari Echogeleide Percutane Therapeutische Elektrolyse, sebuah teknik fisioterapi di mana jarum kering ditempatkan tepat pada titik yang tepat melalui panduan ultrasonografi. Arus listrik kecil dikirimkan langsung ke area yang terkena cedera, yang mempercepat aliran jaringan baru dan sehat.

Memphis mengalami cedera pada 22 Maret, dalam pertandingan melawan Flamengo. Akibatnya, pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Belanda, dengan 55 gol, terpaksa absen dalam laga persahabatan melawan Norwegia dan Ekuador.

Proses pemulihan Memphis dilaporkan terdiri dari lima fase. Saat melakukan latihan kekuatan tersebut, ia tampaknya berada di fase ketiga. Dengan cedera baru ini, waktu kembalinya ditunda selama dua minggu.

Tanpa kemunduran ini, fase terakhir pemulihan seharusnya sudah dimulai bagi Memphis, yang ingin kembali bermain pada akhir pekan lalu. Corinthians kini menargetkan pertandingan melawan Independiente Santa Fe di CONMEBOL Libertadores pada 6 Mei.

Ronald Koeman baru-baru ini menyatakan bahwa hanya Memphis yang dalam kondisi prima yang memiliki peluang masuk ke dalam skuad final Timnas Belanda untuk Piala Dunia. ''Dia harus dalam kondisi prima. Jika ingin tampil gemilang dan memberikan kontribusi bagi tim, dia harus dalam kondisi seratus persen prima. Saya rasa dia tidak akan mudah gentar. Namun, saya sudah jujur kepadanya mengenai pandangan saya terhadap periode mendatang.''