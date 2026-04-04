Piala Dunia terancam? Pemain timnas Belanda harus meninggalkan lapangan dengan cara yang menyedihkan menggunakan tandu

Sebuah insiden tragis terjadi pada Sabtu sore di Eindhoven. Dua puluh menit menjelang akhir pertandingan yang berpotensi menentukan gelar juara antara PSV dan FC Utrecht, Jerdy Schouten harus meninggalkan lapangan dengan tandu.

Bek tengah tersebut mengalami cedera lutut saat bertarung di lini tengah. Ia tidak bisa lagi berdiri dan harus dibawa keluar lapangan dengan tandu, sambil terlihat sangat emosional dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan.

Schouten merupakan sosok yang tak tergantikan di lini belakang PSV musim ini. Bek berusia 29 tahun ini telah tampil dalam 17 pertandingan internasional untuk timnas Belanda dan memiliki peluang besar untuk tampil di Piala Dunia musim panas mendatang di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Apakah Schouten akan bisa ikut serta dalam turnamen tersebut, yang akan dimulai dalam waktu kurang dari dua bulan lagi, masih menjadi pertanyaan.



