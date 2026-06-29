Piala Dunia, siapa yang akan bermain bersama Messi? Argentina harus memilih antara Lautaro Martinez dan Julian Alvarez, namun Aguero tidak ragu: giliran pemain Inter itu yang selalu diturunkan

Argentina terus meraih kemenangan meskipun perbincangan seputar sepak bola di negara Amerika Selatan ini didominasi oleh persaingan antara Lautaro Martinez dan Julian Alvarez mengenai siapa di antara keduanya yang harus menjadi pendamping Leo Messi yang tak tergantikan. Mengenai hal ini, menjelang babak 16 besar PialaDunia yang sedang berlangsung, seorang legenda sepak bola Argentina seperti Sergio Aguero juga turut angkat bicara. Menurut mantan penyerang timnas Argentina tersebut, seharusnya tidak ada keraguan antara pemain Inter Milan dan pemain Atlético Madrid itu.





PERNYATAAN KUN - "Saya akan menurunkan Lautaro Martinez di setiap pertandingan, meskipun dia tidak mencetak gol. Saya yakin Argentina membutuhkan seorang penyerang nomor 9, dan Julián Álvarez bukanlah penyerang tengah. Julián bisa bermain lebih ke sayap, sebagai penyerang kedua, dan juga berduet dengan Leo."