Pemain Brasil Vinícius Júnior sedang berada dalam kondisi fisik dan permainan yang luar biasa, setelah kembali menunjukkan performa terbaiknya selama Piala Dunia 2026, memimpin tim nasional Brasil dengan penampilan yang mengingatkan kembali pada masa ketika ia nyaris meraih Ballon d’Or.

Menurutsurat kabar Marca, Vinícius tampak sangat berbeda dibandingkan penampilannya selama dua musim terakhir bersama Real Madrid; ia tampil lebih cepat, percaya diri, dan tajam di hadapan lawan-lawannya, sehingga menjadi pemain paling menonjol dalam skuad asuhan pelatih Carlo Ancelotti selama turnamen tersebut.

Pujian tersebut muncul setelah penampilan menawan yang ditunjukkan bintang Real Madrid itu saat melawan Haiti, di mana ia berkontribusi langsung dalam tiga gol: memicu gol pertama, menciptakan gol kedua, sebelum mencetak gol ketiga sendiri, sekaligus menegaskan bahwa ia telah kembali ke performa terbaiknya pada waktu yang tepat.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa Vinícius tiba di Piala Dunia dalam kondisi terbaiknya, hal yang diakui sendiri oleh sang pemain dengan mengatakan: “Saya sedang berada di puncak performa secara fisik, teknis, dan mental.”

Laporan tersebut berpendapat bahwa kehadiran Carlo Ancelotti sebagai pelatih kepala timnas Brasil memainkan peran besar dalam kembalinya sang pemain ke performa terbaiknya, terutama karena pelatih asal Italia itu memberinya kebebasan dan kepercayaan diri yang selama ini kurang ia rasakan selama beberapa periode bersama Real Madrid.

"Marca" menjelaskan bahwa Vinícius telah menjadi poros utama serangan timnas Brasil, terutama di tengah absennya Raphinha yang cedera, di mana sang pemain kini menjadi pusat performa "Seleção", baik dalam menciptakan peluang maupun mencetak gol.

Laporan tersebut juga menyoroti bahwa pemain ini menunjukkan kemampuannya beradaptasi dengan berbagai peran di lapangan, setelah bermain melawan Haiti di posisi penyerang di antara para bek—bukan di posisi sayap kiri yang biasa ia tempati—dan tetap berhasil mencetak gol.

Angka-angka tersebut mencerminkan besarnya pengaruh Vinícius bagi timnas negaranya, karena ia berkontribusi langsung pada 9 dari 12 gol yang dicetak Brasil selama partisipasinya di Piala Dunia 2022 dan 2026, sebuah rekor yang belum pernah dicapai oleh pemain Brasil mana pun sebelumnya dalam dua edisi Piala Dunia pertamanya.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa Vinícius juga ikut bersaing ketat dalam perebutan Sepatu Emas setelah menambah koleksinya menjadi dua gol di edisi saat ini, selain meraih dua gelar Pemain Terbaik Pertandingan selama turnamen.

Di akhir laporannya, “Marca” menegaskan bahwa Real Madrid memantau penampilan gemilang pemainnya dari dekat, di saat negosiasi perpanjangan kontraknya ditunda hingga setelah Piala Dunia berakhir, sambil mencatat bahwa setiap penampilan gemilang yang ditunjukkan bintang Brasil ini memberinya kekuatan tambahan di dalam klub dan meningkatkan nilainya dalam negosiasi apa pun di masa depan.

Surat kabar tersebut menutup laporannya dengan menegaskan bahwa pemain yang oleh banyak orang dianggap telah kehilangan kilauannya, kini kembali membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di dunia sepak bola ketika diberi kepercayaan dan kebebasan yang diperlukan.

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