Piala Dunia memanaskan bursa transfer: mulai dari Maignan hingga Pulisic, para bintang Serie A yang mungkin pindah klub

Piala Dunia memanaskan bursa transfer: mulai dari Maignan (2,25) hingga Pulisic (2,00), para bintang Serie A yang berpotensi pindah klub. Piala Dunia merupakan panggung utama bagi para pemain sepak bola untuk unjuk gigi, membuktikan diri, atau membawa titik balik penting dalam karier mereka, mungkin melalui bursa transfer. Hal ini juga bisa terjadi pada beberapa pemain kunci Serie A.





Mike Maignan baru saja memperpanjang kontraknya dengan Milan, namun penampilannya bersama timnas Prancis—termasuk saat menepis tendangan penalti dari pemain Norwegia, Strand Larsen—berpotensi menarik perhatian klub-klub besar. Hal ini diyakini oleh para bandar taruhan yang menawarkan odds perpindahan klub sebesar 2,25 di Sisal dan 2,50 di Planetwin365. Masih di kubu Rossoneri, Christian Pulisic pun mungkin tidak akan bergabung dengan era kepelatihan baru Ruben Amorim, dan mungkin akan kembali ke negaranya di mana ia menjadi bintang Piala Dunia di kandang bersama timnas AS: peluang kepergiannya dari Milan ditawarkan dengan odds 2,00. Di antara pemain tuan rumah Kanada lainnya, Jonathan David sedang bangkit kembali, mencetak tiga gol dalam empat pertandingan setelah musim pertamanya yang mengecewakan di Juventus. Mantan penyerang tengah Lille ini belum mampu meyakinkan Luciano Spalletti untuk mengandalkannya, keraguan yang, dalam odds, bernilai 1,85. Di sisi lain Torino, Nikola Vlasic sedang menonjol di Kroasia, pencetak gol penentu dalam kemenangan melawan Ghana. Pengalaman baru ini, setelah tiga tahun bersama Torino, ditawarkan dengan odds 2,75. Rumor bursa transfer juga menyoroti rekan senegaranya, Martin Baturina, salah satu bintang Como asuhan Cesc Fabregas, yang baru saja menorehkan prestasi di Liga Champions. Peluang perpindahan klub ini ditawarkan dengan odds 2,75 kali lipat dari taruhan.



