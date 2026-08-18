Manchester City menerima pukulan telak jelang dimulainya musim baru, setelah winger asal Belgia mereka, Jeremy Doku, mengalami cedera betis dalam kekalahan telak dengan tiga gol tanpa balas dari Arsenal, pada laga Community Shield yang digelar Minggu di Stadion "Millennium" di Cardiff.

Absennya Doku pada awal musim 2026-2027 dipastikan setelah pelatih baru Manchester City, Enzo Maresca, terpaksa menggantinya di antara dua babak dalam laga melawan Arsenal, setelah munculnya tanda-tanda ketidaknyamanan secara fisik pada dirinya.

Doku tampil biasa saja sepanjang babak pertama, sebelum tim pelatih memutuskan menggantinya dengan Jack Grealish pada awal babak kedua pertandingan.

Menurut surat kabar Belgia "Nieuwsblad", cedera yang dialami winger berusia 22 tahun itu bisa menepikannya dari lapangan selama "beberapa pekan", menjadi pukulan baru bagi rencana serangan Manchester City pada awal musim.

Piala Dunia yang berat memicu kekhawatiran City

Kondisi fisik Doku menimbulkan kekhawatiran para petinggi Manchester City, di tengah keyakinan bahwa cederanya saat ini mungkin terkait dengan beban besar yang ditanggungnya selama tampil bersama timnas Belgia di Piala Dunia 2026.

Winger Manchester City itu menjalani periode sulit selama turnamen yang digelar di Amerika Utara, setelah mengalami masalah kesehatan dan fisik yang memengaruhi kesiapannya.

Usai Belgia bermain imbang 1-1 melawan Mesir di babak penyisihan grup, Doku terserang infeksi virus akut yang mengharuskannya dilarikan secara darurat ke salah satu rumah sakit di kota Seattle, tempat ia menjalani pengobatan dengan kortison melalui mulut.

Pengobatan tersebut termasuk dalam daftar zat terlarang, tetapi sang pemain mendapatkan izin dari Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" sebelum menjalaninya.

Doku juga absen dalam laga melawan Iran yang berakhir imbang tanpa gol, setelah kembali ke Inggris untuk menghadiri persalinan istrinya dan kelahiran putranya "Brayce".

Penderitaan sang pemain tidak berhenti sampai di situ, karena ia juga mengalami cedera pergelangan kaki selama Piala Dunia, yang berakhir dengan tersingkirnya Belgia dari Spanyol di babak perempat final setelah kalah 1-2.

Absen di pembukaan Liga Inggris

Karena seluruh kondisi ini, Doku tidak mampu mempersiapkan diri secara ideal saat kembali ke latihan Manchester City, yang berdampak pada level fisik dan iramanya selama periode terakhir.

Winger Belgia itu akan berada di luar perhitungan Maresca dalam laga pembuka Manchester City di Liga Inggris, ketika menjamu Bournemouth Minggu mendatang di Stadion "Etihad".

Klub berharap masa istirahat dan pengobatan bisa membantu Doku memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali ke levelnya yang biasa dalam beberapa bulan mendatang, terutama karena sang pemain sejak kepulangannya dari Piala Dunia terlihat membutuhkan lebih banyak waktu untuk memulihkan kesiapannya.