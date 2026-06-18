Piala Dunia hanya berlangsung 23 menit? FIFA menjatuhkan sanksi skorsing tiga pertandingan kepada seorang pemain

Tampaknya Piala Dunia 2026 sudah berakhir bagi Themba Zwane. FIFA telah menjatuhkan sanksi skorsing tiga pertandingan kepada pemain asal Afrika Selatan tersebut akibat kartu merah yang diterimanya saat melawan Meksiko (kekalahan 2-0).

Bagi Zwane, segalanya berjalan buruk pada pertandingan pembuka Piala Dunia ini. Gelandang berusia 36 tahun itu masuk menggantikan Jayden Adams setelah satu jam pertandingan berlangsung.

Pada menit ke-84, Zwane melakukan tindakan yang sangat bodoh. Pemain berpengalaman ini tiba-tiba melakukan gerakan memukul ke arah Roberto Alvarado.

Kartu merah yang sangat merugikan bagi Zwane, yang akan absen dalam sisa pertandingan grup melawan Republik Ceko dan Korea Selatan.

Jika Afrika Selatan berhasil lolos ke babak selanjutnya di Piala Dunia berkat keajaiban, Zwane juga akan absen pada babak 16 besar.

Mengingat usianya, akan sulit bagi Zwane untuk bermain di Piala Dunia lagi. Edisi ini tampaknya akan berakhir hanya dalam 23 menit.

Zwane telah membela tim nasional Afrika Selatan sebanyak 55 kali. Kontraknya bersama Mamelodi Sundowns akan berakhir setelah musim ini.