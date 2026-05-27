Hitung mundur menuju Piala Dunia FIFA 2026 kini secara resmi memasuki tahap akhir. Bagi para penggemar sepak bola sejati di Amerika Serikat yang ingin menikmati turnamen ini dengan energi, semangat, dan sentuhan taktis terbaik, siaran berbahasa Spanyol adalah pilihan utama.

Sebagai rumah streaming eksklusif bagi divisi olahraga berbahasa Spanyol NBCUniversal, Peacock adalah destinasi utama untuk turnamen bersejarah yang diikuti oleh 48 tim ini. Menyajikan liputan lengkap dari Telemundo Deportes dan Universo, Peacock akan menyiarkan langsung semua 104 pertandingan dalam bahasa Spanyol, mulai dari tendangan pembuka di Estadio Azteca pada 11 Juni hingga penobatan juara di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026.

Di sini, GOAL menyajikan panduan lengkap untuk menonton Piala Dunia 2026 di Peacock, yang merinci biaya berlangganan real-time, paket promosi yang sedang berlaku, penawaran tersembunyi, dan detail teknis penting.









Jadwal pertandingan Piala Dunia mendatang di TV





Paket Piala Dunia Peacock & Biaya Langganan

Antarmuka premium Peacock menyatukan semua pertandingan di satu platform digital, sehingga Anda tidak perlu berpindah-pindah antar aplikasi untuk menonton grup yang berbeda. NBCUniversal membagi platformnya menjadi tiga tingkatan yang berbeda, namun para penggemar sepak bola perlu membaca ketentuan dengan cermat sebelum mendaftar:





Tingkat Paket Harga Bulanan Harga Tahunan Termasuk Pertandingan Piala Dunia Langsung? Cocok Untuk Peacock Select $7,99/bulan $79,99/tahun ❌ TIDAK Perpustakaan TV/Bravo yang terjangkau sedang mengejar ketertinggalan Peacock Premium $10,99/bulan $109,99/tahun YA (Dengan Iklan) Streaming turnamen lengkap Peacock Premium Plus $16,99/bulan $169,99/tahun YA (VOD Tanpa Iklan) Unduhan offline + Siaran Langsung NBC Lokal 24/7

⚠️ TIPS PRO: Hindari "Perangkap" Select Peacock baru-baru ini memperkenalkan paket Peacock Select yang ramah anggaran ($7,99/bulan). Meskipun menarik, paket ini sama sekali tidak mencakup siaran langsung olahraga dan turnamen apa pun. Untuk menonton Piala Dunia 2026, paket dasar Anda haruslah Peacock Premium ($10,99/bulan).











Penawaran, Diskon, dan Uji Coba Gratis Terbaru dari Peacock

Meskipun Peacock tidak lagi menawarkan uji coba gratis permanen yang berdiri sendiri untuk pengguna baru, ada beberapa promosi streaming terverifikasi dan kemitraan ritel yang memungkinkan Anda memangkas biaya langganan Piala Dunia Anda:

Paket Streaming Apple TV+: Jika Anda ingin menggabungkan hiburan Anda, Anda dapat berlangganan paket resmi Apple TV+ dan Peacock Premium hanya dengan $14,99/bulan . Ini memberikan diskon bulanan sebesar 33% dibandingkan jika Anda membeli kedua layanan tersebut secara terpisah.

Inklusi Gratis Instacart Plus: Pelanggan aktif Instacart Plus ($9,99/bulan atau $99/tahun) secara otomatis mendapatkan langganan Peacock Premium secara gratis sebagai manfaat keanggotaan inti. Jika Anda sudah menggunakan layanan pengiriman ini, cukup hubungkan akun Anda melalui menu pengaturan Instacart untuk mengakses Piala Dunia.

Keuntungan Pilihan Walmart Plus: Anggota Walmart+ ($12,95/bulan) mendapatkan keuntungan streaming digital bergilir. Anggota dapat memilih untuk mengaktifkan Peacock Premium atau Paramount+ Essential, dengan kemampuan untuk mengganti pilihan mereka setiap 90 hari—sempurna untuk beralih ke Peacock tepat sebelum pertandingan pembuka turnamen pada 11 Juni.

Penawaran Retensi "Pembatalan": Rahasia komunitas yang banyak digunakan untuk pelanggan tahunan: pengguna yang membuka pengaturan akun mereka dan mengklik "Batalkan Paket" tepat sebelum jendela perpanjangan sering kali disambut dengan penawaran retensi otomatis yang disesuaikan, yang sering kali menurunkan harga Peacock Premium untuk satu tahun penuh menjadi $39,99/tahun dengan diskon besar.

Fitur Streaming Premium Piala Dunia 2026

Menonton turnamen ini melalui Peacock akan membuka berbagai fitur digital khusus yang dirancang khusus untuk rangkaian acara perayaan ulang tahun ke-30 turnamen ini:

Telemundo Deportes Master Audio: Nikmati tim komentator langsung yang terkenal di seluruh dunia yang dipimpin oleh Andres Cantor yang ikonik, lengkap dengan suara latar arena berkualitas tinggi yang dicampur secara sempurna untuk sistem audio rumah.

Interactive Gold Hub: Aktifkan integrasi statistik real-time, formasi taktis langsung, pembaruan klasemen babak grup, dan pemberitahuan gol instan di seluruh pertandingan yang berlangsung secara bersamaan langsung di layar Anda.

Catch-Up Fast Forward: Terlambat menyalakan pertandingan? Pemutar khusus Peacock memungkinkan Anda menonton cuplikan otomatis berdurasi 5 menit yang merangkum semua yang Anda lewatkan sebelum langsung menyaksikan aksi langsungnya.

Hoy en el Mundial Studio Feeds: Dapatkan akses langsung ke analisis prapertandingan sepanjang waktu, segmen rekap pascaperandingan, dan panel debat taktis larut malam yang komprehensif yang disiarkan langsung dari kota-kota tuan rumah.

Cara Menyiapkan Peacock untuk Piala Dunia

Mempersiapkan sistem Anda untuk dimulainya turnamen hanya membutuhkan waktu kurang dari dua menit di perangkat streaming utama apa pun (Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Google TV, atau Smart TV modern):

Buat/Masuk ke Akun Anda: Kunjungi PeacockTV.com melalui browser desktop atau seluler Anda, daftar untuk PaketPremium , dan selesaikan pengaturan pembayaran Anda. Unduh Aplikasinya: Buka toko aplikasi digital di konsol TV atau perangkat streaming Anda, cari "Peacock", lalu klik unduh. Hubungkan Perangkat Anda: Buka aplikasi di layar TV Anda. Aplikasi akan menampilkan kode aktivasi unik. Pindai kode QR di layar dengan kamera ponsel cerdas Anda untuk masuk secara instan tanpa mengetikkan kata sandi secara manual. Atur Profil Streaming Anda: Buka bagian olahraga dan tandai "Futbol" sebagai minat utama untuk menyematkan halaman utama Piala Dunia FIFA 2026 langsung ke tata letak beranda aplikasi Anda.



