Hitung mundur menuju Piala Dunia FIFA 2026 kini secara resmi memasuki tahap akhir. Bagi para penggemar sepak bola sejati di Amerika Serikat yang ingin menikmati turnamen ini dengan energi, semangat, dan sentuhan taktis terbaik, siaran berbahasa Spanyol adalah pilihan terbaik.

Sebagai platform streaming eksklusif dari divisi olahraga berbahasa Spanyol NBCUniversal, Peacock adalah destinasi terbaik untuk menyaksikan turnamen bersejarah yang diikuti 48 tim ini. Dengan menyajikan liputan lengkap dari Telemundo Deportes dan Universo, Peacock akan menyiarkan langsung seluruh 104 pertandingan dalam bahasa Spanyol, mulai dari tendangan pembuka di Estadio Azteca pada 11 Juni hingga penobatan juara di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026.

Di sini, GOAL menghadirkan panduan lengkap untuk menonton Piala Dunia 2026 di Peacock, yang merinci biaya berlangganan real-time, paket promosi yang sedang berlaku, penawaran tersembunyi, dan detail teknis penting.









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Paket Piala Dunia Peacock & Biaya Langganan

Antarmuka premium Peacock menampung setiap pertandingan di bawah satu atap digital, artinya Anda tidak perlu berpindah-pindah antar aplikasi terpisah untuk menyaksikan grup yang berbeda. NBCUniversal membagi platformnya menjadi tiga tingkatan yang berbeda, namun penggemar sepak bola perlu memperhatikan ketentuan detailnya dengan cermat sebelum mendaftar:





Tingkat Paket Harga Bulanan Harga Tahunan Termasuk Pertandingan Piala Dunia Langsung? Cocok Untuk Peacock Select $7,99/bulan $79,99/tahun ❌ TIDAK Perpustakaan Budget TV/Bravo sedang dalam proses penyesuaian Peacock Premium $10,99/bulan $109,99/tahun YA (Dengan Iklan) Streaming turnamen lengkap Peacock Premium Plus $16,99/bulan $169,99/tahun YA (VOD Tanpa Iklan) Unduhan offline + Siaran Langsung NBC Lokal 24/7

⚠️ TIPS PRO: Hindari "Perangkap" Paket "Select" Peacock baru-baru ini memperkenalkan paket Peacock Select yang ramah di kantong ($7,99/bulan). Meskipun menarik, paket ini sama sekali tidak mencakup siaran langsung olahraga dan turnamen apa pun. Untuk menonton Piala Dunia 2026, paket dasar yang harus Anda pilih adalah Peacock Premium ($10,99/bulan).











Penawaran, Promo, & Uji Coba Gratis Peacock Terkini

Meskipun Peacock tidak lagi menawarkan uji coba gratis permanen yang berdiri sendiri untuk pengguna baru, ada beberapa promosi streaming terverifikasi dan kemitraan ritel yang memungkinkan Anda memangkas biaya langganan Piala Dunia Anda:

Paket Streaming Apple TV+: Jika Anda ingin menggabungkan hiburan Anda, Anda dapat berlangganan paket resmi Apple TV+ dan Peacock Premium hanya dengan $14,99/bulan . Ini memberikan diskon bulanan sebesar 33% dibandingkan dengan membeli kedua layanan tersebut secara terpisah.

Keuntungan Gratis Instacart Plus: Pelanggan aktif Instacart Plus ($9,99/bulan atau $99/tahun) secara otomatis mendapatkan langganan Peacock Premium sepenuhnya gratis sebagai manfaat utama keanggotaan. Jika Anda sudah menggunakan layanan pengiriman ini, cukup hubungkan akun Anda melalui menu pengaturan Instacart untuk mengakses siaran Piala Dunia.

Keuntungan Pilihan Walmart Plus: Anggota Walmart+ ($12,95/bulan) mendapatkan keuntungan streaming digital yang bergilir. Anggota dapat memilih untuk mengaktifkan Peacock Premium atau Paramount+ Essential, dengan kemampuan untuk mengganti pilihan mereka setiap 90 hari—sempurna untuk beralih ke Peacock tepat sebelum pertandingan pembuka turnamen pada 11 Juni.

Penawaran Retensi “Pembatalan”: Sebuah rahasia komunitas yang banyak digunakan oleh pelanggan tahunan: pengguna yang membuka pengaturan akun mereka dan mengklik “Batalkan Paket” tepat sebelum jendela perpanjangan sering kali disambut dengan penawaran retensi otomatis yang disesuaikan, yang sering kali menurunkan harga langganan Peacock Premium selama satu tahun penuh menjadi $39,99/tahun dengan diskon besar.

Fitur Streaming Premium Piala Dunia 2026

Menonton turnamen ini melalui Peacock membuka berbagai fitur digital khusus yang dirancang khusus untuk perayaan ulang tahun ke-30 turnamen ini:

Telemundo Deportes Master Audio: Nikmati tim komentator pertandingan terkenal di dunia yang dipimpin oleh Andres Cantor yang ikonik, lengkap dengan suara ambien arena berkualitas tinggi yang dicampur secara sempurna untuk sistem audio rumah.

Interactive Gold Hub: Aktifkan integrasi statistik real-time, formasi taktis langsung, pembaruan klasemen babak grup, dan pemberitahuan gol instan di seluruh pertandingan yang berlangsung bersamaan langsung di layar Anda.

Catch-Up Fast Forward: Terlambat menyaksikan pertandingan? Pemutar khusus Peacock memungkinkan Anda menonton cuplikan otomatis berdurasi 5 menit yang merangkum semua yang Anda lewatkan sebelum langsung beralih ke siaran langsung.

Hoy en el Mundial Studio Feeds: Dapatkan akses langsung ke analisis prapertandingan sepanjang waktu, segmen rekap pascasertandingan, dan panel debat taktis larut malam yang komprehensif yang disiarkan langsung dari kota-kota tuan rumah.

Cara Menyiapkan Peacock untuk Piala Dunia

Mempersiapkan sistem Anda untuk dimulainya turnamen hanya membutuhkan waktu kurang dari dua menit di perangkat streaming utama mana pun (Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Google TV, atau Smart TV modern):

Buat/Masuk ke Akun Anda: Kunjungi PeacockTV.com di browser desktop atau seluler Anda, daftar untuk PaketPremium , dan selesaikan konfigurasi penagihan Anda. Unduh Aplikasinya: Buka App Store digital di konsol televisi atau perangkat streaming Anda, cari "Peacock," lalu klik unduh. Hubungkan Perangkat Anda: Buka aplikasi di layar TV Anda. Aplikasi akan menampilkan kode aktivasi unik. Pindai kode QR di layar dengan kamera ponsel cerdas Anda untuk masuk secara instan tanpa perlu mengetik kata sandi secara manual. Atur Profil Streaming Anda: Buka bagian olahraga dan tandai "Futbol" sebagai minat utama untuk menyematkan halaman utama Piala Dunia FIFA 2026 langsung ke tata letak beranda aplikasi Anda.



