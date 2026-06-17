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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Tyrell Feaster

Piala Dunia di Fubo: Uji coba gratis, penawaran, promo, langganan, paket, dan masih banyak lagi

World Cup

GOAL menjelaskan cara para penggemar dapat menonton siaran langsung pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui Fubo

Piala Dunia FIFA 2026 telah resmi dimulai, menyuguhkan kepada para penggemar sepak bola edisi turnamen terbesar dan paling spektakuler dalam sejarah. Untuk menyaksikan setiap momen luar biasa seiring memanasnya babak penyisihan grup, Fubo menghadirkan salah satu platform streaming olahraga premium dan berkinerja tinggi terbaik di pasaran. Baik Anda ingin menonton pertandingan dalam resolusi 4K asli yang memukau di televisi ruang tamu atau mengikuti pertandingan langsung di perangkat seluler saat dalam perjalanan, Fubo menyatukan semua penyiar yang Anda butuhkan dalam satu pusat yang terintegrasi.

Di sini, GOAL akan menjelaskan secara rinci cara menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang berlangsung di Fubo, termasuk rincian paket harga terbaru, diskon khusus turnamen langsung, periode uji coba gratis, serta langkah-langkah pengaturan perangkat agar Anda tidak melewatkan satu gol pun mulai dari babak penyisihan grup hingga peluit akhir.



Jadwal pertandingan Piala Dunia mendatang di TV

Portugal vs DR Congo
TVRI

Tonton live di

TVRI
MAXStream TV
England vs Croatia
TVRI Sport

Tonton live di

TVRI Sport
MAXStream TV
Ghana vs Panama
TVRI

Tonton live di

TVRI
MAXStream TV
Uzbekistan vs Colombia
TVRI Sport

Tonton live di

TVRI Sport
MAXStream TV
Czechia vs South Africa
TVRI

Tonton live di

TVRI
MAXStream TV
Switzerland vs Bosnia and Herzegovina
TVRI Sport

Tonton live di

TVRI Sport
MAXStream TV
Canada vs Qatar
TVRI

Tonton live di

TVRI
MAXStream TV
Mexico vs South Korea
TVRI Sport

Tonton live di

TVRI Sport
MAXStream TV
USA vs Australia
TVRI

Tonton live di

TVRI
MAXStream TV
Scotland vs Morocco
TVRI Sport

Tonton live di

TVRI Sport
MAXStream TV
Brazil vs Haiti
TVRI

Tonton live di

TVRI
MAXStream TV
Turkiye vs Paraguay
TVRI Sport

Tonton live di

TVRI Sport
MAXStream TV
Netherlands vs Sweden
TVRI

Tonton live di

TVRI
MAXStream TV
Germany vs Ivory Coast
TVRI Sport

Tonton live di

TVRI Sport
MAXStream TV
Ecuador vs Curacao
TVRI

Tonton live di

TVRI
MAXStream TV
Tunisia vs Japan
TVRI Sport

Tonton live di

TVRI Sport
MAXStream TV
Spain vs Saudi Arabia
TVRI

Tonton live di

TVRI
MAXStream TV
Belgium vs Iran
TVRI Sport

Tonton live di

TVRI Sport
MAXStream TV
Uruguay vs Cape Verde
TVRI

Tonton live di

TVRI
MAXStream TV
New Zealand vs Egypt
TVRI Sport

Tonton live di

TVRI Sport
MAXStream TV
Argentina vs Austria
TVRI

Tonton live di

TVRI
MAXStream TV
France vs Iraq
TVRI Sport

Tonton live di

TVRI Sport
MAXStream TV
Norway vs Senegal
TVRI

Tonton live di

TVRI
MAXStream TV
Jordan vs Algeria
TVRI Sport

Tonton live di

TVRI Sport
MAXStream TV
Portugal vs Uzbekistan
TVRI

Tonton live di

TVRI
MAXStream TV
England vs Ghana
TVRI Sport

Tonton live di

TVRI Sport
MAXStream TV
Panama vs Croatia
TVRI

Tonton live di

TVRI
MAXStream TV
Colombia vs DR Congo
TVRI Sport

Tonton live di

TVRI Sport
MAXStream TV
Bosnia and Herzegovina vs Qatar
TVRI Sport

Tonton live di

TVRI Sport
MAXStream TV
Switzerland vs Canada
TVRI

Tonton live di

TVRI
MAXStream TV
Morocco vs Haiti
TVRI

Tonton live di

TVRI
MAXStream TV
Scotland vs Brazil
TVRI Sport

Tonton live di

TVRI Sport
MAXStream TV
Czechia vs Mexico
TVRI

Tonton live di

TVRI
MAXStream TV
South Africa vs South Korea
TVRI Sport

Tonton live di

TVRI Sport
MAXStream TV
Ecuador vs Germany
TVRI Sport
Curacao vs Ivory Coast
TVRI

Tonton live di

TVRI
Vidio
Tunisia vs Netherlands
TVRI Sport
Japan vs Sweden
TVRI

Tonton live di

TVRI
Vidio
Turkiye vs USA
TVRI

Tonton live di

TVRI
Vidio
Paraguay vs Australia
TVRI Sport
Senegal vs Iraq
TVRI Sport
Norway vs France
TVRI

Tonton live di

TVRI
Vidio
Uruguay vs Spain
TVRI Sport
Cape Verde vs Saudi Arabia
TVRI

Tonton live di

TVRI
Vidio
Egypt vs Iran
TVRI

Tonton live di

TVRI
Vidio
New Zealand vs Belgium
TVRI Sport
Croatia vs Ghana
TVRI Sport
Panama vs England
TVRI

Tonton live di

TVRI
Vidio
Colombia vs Portugal
TVRI

Tonton live di

TVRI
Vidio
DR Congo vs Uzbekistan
TVRI Sport
Algeria vs Austria
TVRI

Tonton live di

TVRI
Vidio
Jordan vs Argentina
TVRI Sport


Paket Fubo mana saja yang mencakup Piala Dunia FIFA 2026?

Di Amerika Serikat, hak siar dalam bahasa Inggris dibagi antara FOX dan FS1 (mencakup semua 104 pertandingan), sedangkan siaran dalam bahasa Spanyol disiarkan oleh Telemundo dan Universo. Untuk memastikan Anda memiliki akses ke seluruh jadwal pertandingan, Anda memerlukan paket yang mencakup keempat jaringan ini.


Fubo menawarkan paket langganan yang disesuaikan dengan anggaran atau preferensi bahasa apa pun:

Paket

Harga Promo (Bulan 1)

Harga Standar

Liputan Piala Dunia

Cocok Untuk

Fubo Latino

$9,99/bulan (2 Bulan Pertama)

$14,99/bulan

Liputan Lengkap dalam Bahasa Spanyol (Telemundo & Universo)

Penggemar yang mengutamakan anggaran, siaran berbahasa Spanyol

Fubo Sports™ & Berita

$45,99/bulan

$55,99/bulan

Hanya Pertandingan Jaringan FOX

Liputan bahasa Inggris tingkat pemula

Fubo Pro (Live TV Core)

$48,99/bulan

$73,99/bulan

Semua 104 Pertandingan (FOX, FS1, Telemundo, Universo)

Paket lengkap bagi yang beralih dari TV kabel

Fubo Ultra

$53,99/bulan

$83,99/bulan

Semua 104 Pertandingan + Siaran 4K HDR

Penggemar olahraga sejati yang mengutamakan kualitas tinggi

Penawaran, Promo, dan Uji Coba Gratis Fubo Terkini

Dengan mendaftar akun baru sebelum turnamen dimulai, Anda akan langsung mendapatkan akses ke berbagai penawaran diskon musiman dan promosi perdana. Fubo akan menerapkan diskon-diskon ini secara otomatis saat proses pembayaran tanpa perlu memasukkan kode promo secara manual:

  • Uji Coba Gratis 5 Hari: Tersedia untuk pengguna baru di semua paket Live TV utama. Anda dapat menjelajahi fitur platform, daftar saluran, dan kualitas streaming tanpa komitmen apa pun di awal.
  • Diskon Bulan Pertama Pendaftaran: Pengguna baru dapat menghemat antara $25 dan $30 untuk bulan pertama langganan Fubo Pro atau Fubo Ultra, sehingga secara signifikan mengurangi biaya selama fase grup turnamen yang panjang.
  • Diskon Verifikasi melalui ID.me: Fubo memberikan penawaran promosi khusus bagi personel militer, petugas tanggap darurat, pegawai pemerintah, dan lansia, yang memberikan potongan$30 untuk dua bulan pertama langganan Fubo Pro Anda.



Cara menyiapkan Fubo untuk Piala Dunia

Menyiapkan akun dan menginstal aplikasi di perangkat Anda hanya membutuhkan waktu kurang dari dua menit:

  1. Pilih Langganan Anda: Kunjungi halaman pendaftaran resmi Fubo, pilih paket siaran langsung TV yang sesuai dengan anggaran rumah tangga Anda (pastikan Anda memilih Ultra jika ingin menonton dalam resolusi 4K), dan aktifkan uji coba 5 hari Anda.
  2. Unduh Aplikasi Asli: Fubo menghadirkan aplikasi dengan frame rate tinggi yang sepenuhnya dioptimalkan di hampir semua ekosistem perangkat keras. Buka App Store di perangkat Anda—termasuk Apple TV (tvOS), Roku, Amazon Fire TV, Google TV, Smart TV Samsung/LG, serta perangkat seluler iOS/Android—lalu klik “Instal”.
  3. Masuk & Konfigurasi: Buka aplikasi di layar Anda, masuk dengan kredensial yang baru Anda daftarkan, dan verifikasi kode pos lokal Anda untuk segera membuka akses ke jaringan lokal FOX atau afiliasi siaran Telemundo di wilayah Anda.

Apakah Anda bisa menonton Piala Dunia 2026 secara gratis di Fubo?

Meskipun Fubo beroperasi sebagai layanan berlangganan premium, pengguna yang tidak berlangganan TV kabel dapat memanfaatkan uji coba gratis 5 hari secara strategis untuk menonton serangkaian pertandingan besar dan populer secara gratis.

Misalnya, memulai masa uji coba tepat sebelum upacara pembukaan turnamen akan memungkinkan Anda menonton pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan secara lengkap, serta pertandingan debut Tim Nasional AS (USMNT) yang sangat dinantikan melawan Paraguay.

💡 Kiat Pro: Setiap tingkatan Fubo dilengkapi dengan fitur DVR Cloud Tanpa Batas. Jika pertandingan di luar wilayah siaran dimulai saat Anda sedang bekerja atau larut malam, Anda dapat mengaturnya untuk merekam secara otomatis dan menonton ulang secara lengkap sesuai jadwal Anda sendiri dari perangkat apa pun.


Apakah Anda bisa menonton siaran langsung Piala Dunia dalam resolusi 4K di Fubo?

Ya! Fubo adalah salah satu platform terkemuka untuk kualitas siaran langsung olahraga. Dengan berlangganan paket Fubo Ultra, Anda mendapatkan akses ke saluran acara khusus 4K yang menyiarkan siaran resmi berdefinisi ultra-tinggi langsung dari stasiun penyiaran tuan rumah. Dipadukan dengan layar 4K yang kompatibel dan koneksi internet yang stabil, Fubo menghadirkan suasana stadion yang semarak langsung ke ruang tamu Anda tanpa masalah patah-patah atau latensi.



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