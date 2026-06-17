Piala Dunia di Fubo: Uji coba gratis, penawaran, promo, langganan, paket, dan masih banyak lagi

Piala Dunia FIFA 2026 telah resmi dimulai, menyuguhkan kepada para penggemar sepak bola edisi turnamen terbesar dan paling spektakuler dalam sejarah. Untuk menyaksikan setiap momen luar biasa seiring memanasnya babak penyisihan grup, Fubo menghadirkan salah satu platform streaming olahraga premium dan berkinerja tinggi terbaik di pasaran. Baik Anda ingin menonton pertandingan dalam resolusi 4K asli yang memukau di televisi ruang tamu atau mengikuti pertandingan langsung di perangkat seluler saat dalam perjalanan, Fubo menyatukan semua penyiar yang Anda butuhkan dalam satu pusat yang terintegrasi.

Di sini, GOAL akan menjelaskan secara rinci cara menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang berlangsung di Fubo, termasuk rincian paket harga terbaru, diskon khusus turnamen langsung, periode uji coba gratis, serta langkah-langkah pengaturan perangkat agar Anda tidak melewatkan satu gol pun mulai dari babak penyisihan grup hingga peluit akhir.









Jadwal pertandingan Piala Dunia mendatang di TV





Paket Fubo mana saja yang mencakup Piala Dunia FIFA 2026?

Di Amerika Serikat, hak siar dalam bahasa Inggris dibagi antara FOX dan FS1 (mencakup semua 104 pertandingan), sedangkan siaran dalam bahasa Spanyol disiarkan oleh Telemundo dan Universo. Untuk memastikan Anda memiliki akses ke seluruh jadwal pertandingan, Anda memerlukan paket yang mencakup keempat jaringan ini.





Fubo menawarkan paket langganan yang disesuaikan dengan anggaran atau preferensi bahasa apa pun:

Paket Harga Promo (Bulan 1) Harga Standar Liputan Piala Dunia Cocok Untuk Fubo Latino $9,99/bulan (2 Bulan Pertama) $14,99/bulan Liputan Lengkap dalam Bahasa Spanyol (Telemundo & Universo) Penggemar yang mengutamakan anggaran, siaran berbahasa Spanyol Fubo Sports™ & Berita $45,99/bulan $55,99/bulan Hanya Pertandingan Jaringan FOX Liputan bahasa Inggris tingkat pemula Fubo Pro (Live TV Core) $48,99/bulan $73,99/bulan Semua 104 Pertandingan (FOX, FS1, Telemundo, Universo) Paket lengkap bagi yang beralih dari TV kabel Fubo Ultra $53,99/bulan $83,99/bulan Semua 104 Pertandingan + Siaran 4K HDR Penggemar olahraga sejati yang mengutamakan kualitas tinggi

Penawaran, Promo, dan Uji Coba Gratis Fubo Terkini

Dengan mendaftar akun baru sebelum turnamen dimulai, Anda akan langsung mendapatkan akses ke berbagai penawaran diskon musiman dan promosi perdana. Fubo akan menerapkan diskon-diskon ini secara otomatis saat proses pembayaran tanpa perlu memasukkan kode promo secara manual:

Uji Coba Gratis 5 Hari: Tersedia untuk pengguna baru di semua paket Live TV utama. Anda dapat menjelajahi fitur platform, daftar saluran, dan kualitas streaming tanpa komitmen apa pun di awal.

Diskon Bulan Pertama Pendaftaran: Pengguna baru dapat menghemat antara $25 dan $30 untuk bulan pertama langganan Fubo Pro atau Fubo Ultra, sehingga secara signifikan mengurangi biaya selama fase grup turnamen yang panjang.

Diskon Verifikasi melalui ID.me: Fubo memberikan penawaran promosi khusus bagi personel militer, petugas tanggap darurat, pegawai pemerintah, dan lansia , yang memberikan potongan$30 untuk dua bulan pertama langganan Fubo Pro Anda .









Cara menyiapkan Fubo untuk Piala Dunia

Menyiapkan akun dan menginstal aplikasi di perangkat Anda hanya membutuhkan waktu kurang dari dua menit:

Pilih Langganan Anda: Kunjungi halaman pendaftaran resmi Fubo, pilih paket siaran langsung TV yang sesuai dengan anggaran rumah tangga Anda (pastikan Anda memilih Ultra jika ingin menonton dalam resolusi 4K), dan aktifkan uji coba 5 hari Anda. Unduh Aplikasi Asli: Fubo menghadirkan aplikasi dengan frame rate tinggi yang sepenuhnya dioptimalkan di hampir semua ekosistem perangkat keras. Buka App Store di perangkat Anda—termasuk Apple TV (tvOS), Roku, Amazon Fire TV, Google TV, Smart TV Samsung/LG, serta perangkat seluler iOS/Android —lalu klik “Instal”. Masuk & Konfigurasi: Buka aplikasi di layar Anda, masuk dengan kredensial yang baru Anda daftarkan, dan verifikasi kode pos lokal Anda untuk segera membuka akses ke jaringan lokal FOX atau afiliasi siaran Telemundo di wilayah Anda.

Apakah Anda bisa menonton Piala Dunia 2026 secara gratis di Fubo?

Meskipun Fubo beroperasi sebagai layanan berlangganan premium, pengguna yang tidak berlangganan TV kabel dapat memanfaatkan uji coba gratis 5 hari secara strategis untuk menonton serangkaian pertandingan besar dan populer secara gratis.

Misalnya, memulai masa uji coba tepat sebelum upacara pembukaan turnamen akan memungkinkan Anda menonton pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan secara lengkap, serta pertandingan debut Tim Nasional AS (USMNT) yang sangat dinantikan melawan Paraguay.

💡 Kiat Pro: Setiap tingkatan Fubo dilengkapi dengan fitur DVR Cloud Tanpa Batas. Jika pertandingan di luar wilayah siaran dimulai saat Anda sedang bekerja atau larut malam, Anda dapat mengaturnya untuk merekam secara otomatis dan menonton ulang secara lengkap sesuai jadwal Anda sendiri dari perangkat apa pun.



Apakah Anda bisa menonton siaran langsung Piala Dunia dalam resolusi 4K di Fubo?

Ya! Fubo adalah salah satu platform terkemuka untuk kualitas siaran langsung olahraga. Dengan berlangganan paket Fubo Ultra, Anda mendapatkan akses ke saluran acara khusus 4K yang menyiarkan siaran resmi berdefinisi ultra-tinggi langsung dari stasiun penyiaran tuan rumah. Dipadukan dengan layar 4K yang kompatibel dan koneksi internet yang stabil, Fubo menghadirkan suasana stadion yang semarak langsung ke ruang tamu Anda tanpa masalah patah-patah atau latensi.







