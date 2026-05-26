Piala Dunia di Fubo: Uji coba gratis, penawaran, promo, langganan, paket, dan lainnya

Piala Dunia FIFA 2026 diprediksi akan menjadi ajang terbesar dan paling spektakuler dalam sejarah sepak bola. Untuk menyaksikan setiap momen luar biasa, Fubo menghadirkan salah satu platform streaming olahraga premium dan berperforma tinggi terbaik di pasaran. Baik Anda ingin menonton pertandingan secara streaming dalam kualitas 4K asli yang memukau di televisi ruang tamu, atau mengikuti pertandingan langsung di perangkat seluler saat bepergian, Fubo menyatukan semua saluran siaran yang Anda butuhkan dalam satu platform terpadu.

Di sini, GOAL akan menjelaskan secara rinci cara menonton Piala Dunia FIFA 2026 di Fubo, mulai dari paket harga terbaru, diskon yang sedang berlaku, masa uji coba gratis, hingga langkah-langkah pengaturan perangkat, sehingga Anda tidak akan melewatkan satu gol pun dari pertandingan pembuka hingga peluit akhir.

Jadwal pertandingan Piala Dunia mendatang di TV





Paket Fubo mana saja yang mencakup Piala Dunia FIFA 2026?

Di Amerika Serikat, hak siar dalam bahasa Inggris dibagi antara FOX dan FS1 (mencakup semua 104 pertandingan), sedangkan siaran dalam bahasa Spanyol disiarkan oleh Telemundo dan Universo. Untuk memastikan Anda memiliki akses ke seluruh jadwal pertandingan, Anda memerlukan paket yang mencakup keempat jaringan ini.





Fubo menawarkan paket langganan yang disesuaikan dengan berbagai anggaran dan preferensi bahasa:

Paket Harga Promo (Bulan 1) Harga Standar Liputan Piala Dunia Cocok Untuk Fubo Latino $9,99/bulan (2 Bulan Pertama) $14,99/bulan Liputan Lengkap dalam Bahasa Spanyol (Telemundo & Universo) Penggemar yang hemat, siaran berbahasa Spanyol Fubo Sports™ & Berita $45,99/bulan $55,99/bulan Hanya Pertandingan Jaringan FOX Liputan bahasa Inggris tingkat pemula Fubo Pro (Live TV Core) $48,99/bulan $73,99/bulan Semua 104 Pertandingan (FOX, FS1, Telemundo, Universo) Layanan lengkap untuk yang beralih dari TV kabel Fubo Ultra $53,99/bulan $83,99/bulan Semua 104 Pertandingan + Siaran 4K HDR Penggemar olahraga sejati yang mengutamakan kualitas

Penawaran, Promo, & Uji Coba Gratis Fubo Terkini

Mendaftar akun baru sebelum turnamen dimulai memberi Anda akses langsung ke berbagai potongan harga musiman dan promosi perdana. Fubo menerapkan diskon ini secara otomatis saat checkout tanpa memerlukan kode promo manual:

Uji Coba Gratis 5 Hari: Tersedia untuk pengguna baru di semua paket TV Langsung utama. Anda dapat menjelajahi fitur-fitur platform, daftar saluran, dan kualitas streaming tanpa perlu komitmen apa pun di awal.

Diskon Bulan Pertama untuk Pendaftaran Baru: Pengguna baru bisa menghemat antara $25 dan $30 untuk bulan pertama langganan Fubo Pro atau Fubo Ultra, sehingga biaya untuk menonton babak grup turnamen yang panjang pun berkurang secara signifikan.

Diskon Verifikasi melalui ID.me: Fubo memberikan penawaran promosi khusus untuk personel militer, petugas tanggap darurat, pegawai pemerintah, dan lansia , dengan potongan$30 untuk dua bulan pertama berlangganan Fubo Pro.









Cara menyiapkan Fubo untuk Piala Dunia

Mengatur akun dan menginstal aplikasi di perangkat Anda hanya membutuhkan waktu kurang dari dua menit:

Pilih Paket Berlangganan Anda: Kunjungi halaman pendaftaran resmi Fubo, pilih paket TV langsung yang sesuai dengan anggaran rumah tangga Anda (pastikan Anda memilih paket Ultra jika ingin menonton dalam resolusi 4K), lalu aktifkan uji coba gratis selama 5 hari. Unduh Aplikasi Asli: Fubo menghadirkan aplikasi dengan kecepatan bingkai tinggi yang dioptimalkan sepenuhnya di hampir semua ekosistem perangkat keras. Buka App Store di perangkat Anda—termasuk Apple TV (tvOS), Roku, Amazon Fire TV, Google TV, Smart TV Samsung/LG, dan perangkat seluler iOS/Android —lalu klik instal. Masuk & Konfigurasi: Buka aplikasi di layar Anda, masuk dengan kredensial yang baru Anda daftarkan, dan verifikasi kode pos lokal Anda untuk segera membuka afiliasi siaran FOX atau Telemundo jaringan lokal di wilayah Anda.

Apakah Anda dapat menonton Piala Dunia 2026 secara gratis di Fubo?

Meskipun Fubo beroperasi sebagai layanan berlangganan premium, pengguna yang tidak berlangganan TV kabel dapat memanfaatkan uji coba gratis selama5 hari secara strategis untuk menonton serangkaian pertandingan besar dan terkenal secara gratis.

Misalnya, memulai uji coba Anda tepat sebelum upacara pembukaan turnamen akan mencakup sepenuhnya pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan, serta pertandingan debut yang sangat dinantikan timnas AS melawan Paraguay.

💡 Kiat Pro: Setiap tingkatan Fubo dilengkapi dengan fitur DVR Cloud Tanpa Batas. Jika pertandingan di luar pasar dimulai selama hari kerja Anda atau larut malam, Anda dapat mengaturnya untuk merekam secara otomatis dan menonton ulang secara penuh sesuai jadwal Anda sendiri dari perangkat apa pun.



Apakah Anda dapat menonton Piala Dunia dalam resolusi 4K di Fubo?

Ya! Fubo adalah salah satu platform terkemuka untuk menonton siaran langsung olahraga dengan kualitas terbaik. Dengan berlangganan paket Fubo Ultra, Anda akan mendapatkan akses ke saluran khusus acara 4K yang menyiarkan siaran resmi berdefinisi ultra-tinggi langsung dari stasiun penyiar utama. Jika dipadukan dengan layar 4K yang kompatibel dan koneksi internet yang stabil, Fubo menghadirkan suasana stadion yang semarak langsung ke ruang tamu Anda tanpa gangguan atau latensi sama sekali.







