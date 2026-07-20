Piala Dunia 2030, pengumuman dari presiden CONMEBOL: "Di Amerika Selatan dengan 64 tim"

Spanyol baru saja meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, namun pembicaraan tentang edisi berikutnya sudah mulai mengemuka. Presiden CONMEBOL, Alejandro Domínguez, menyoroti edisi Piala Dunia 2030. Melalui pesan yang diposting di profil resmi X-nya, pemimpin sepak bola Amerika Selatan ini melontarkan bocoran yang dipastikan akan memicu perdebatan mengenai format dan lokasi turnamen yang akan merayakan seratus tahun kompetisi sepak bola global teratas tersebut.





REVOLUSI FORMAT: 64 TIM - Pernyataan yang diunggah di media sosial tersebut menggambarkan skenario olahraga dan logistik yang revolusioner. “Piala Dunia berikutnya akan digelar di kandang sendiri! Pada tahun 2030, Piala Dunia akan diselenggarakan di Uruguay, Argentina, dan Paraguay,” tulis Domínguez, menekankan keinginan untuk mengembalikan turnamen ini ke tempat-tempat di mana turnamen ini pertama kali dilangsungkan. Namun, perubahan terpenting berkaitan dengan jumlah tim nasional yang berpartisipasi: “Ini merupakan peluang besar bagi sepak bola, untuk merayakan Centenario Piala Dunia dengan kompetisi yang melibatkan 64 tim.” Jika antisipasi ini mendapat konfirmasi resmi, kita akan menyaksikan perluasan lebih lanjut dari ajang tersebut.