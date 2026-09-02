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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Piala Asia Membuat Al Nassr Kehilangan Stadionnya di Derbi Melawan Al Hilal

Al Ittihad vs Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Al Shabab vs Al Hilal
Al Shabab
Al Hilal
Asian Cup
Arab Saudi

"Si Manusia Galaksi" dalam posisi sulit

Klub Al-Nassr tidak akan bisa memanfaatkan statusnya sebagai tuan rumah dalam laga derby Riyadh melawan rival abadi mereka, Al-Hilal, karena turnamen Piala Asia 2027.

Semula, Al-Nassr dijadwalkan menjamu tetangga sekaligus rival abadinya, Al-Hilal, pada 11 Desember mendatang di Stadion Al-Awwal Park, dalam pekan ketujuh belas Liga Roshn Saudi.

Namun, surat kabar Saudi "Arriyadiyah" mengungkapkan adanya rencana dari Liga Roshn untuk memindahkan pertandingan tersebut ke Stadion Kota Olahraga Raja Fahd di ibu kota Riyadh, karena turnamen Piala Asia 2027.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mengirim surat kepada Liga Roshn untuk memindahkan derby Riyadh ke Stadion Kota Olahraga Raja Fahd, guna menguji kesiapan operasional fasilitas tersebut, mulai dari lapangan, pencahayaan, layar, kelancaran keluar-masuk penonton, hingga pengelolaan massa.

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Al Shabab
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Al Hilal
HIL
Saudi Pro League
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Al Ittihad
ITT
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

Hal ini terjadi seiring Stadion Kota Olahraga Raja Fahd yang akan menjadi tuan rumah 4 pertandingan dalam turnamen Piala Asia yang diselenggarakan Kerajaan Arab Saudi pada awal tahun depan, termasuk pertandingan final.

Di sisi lain, Liga Roshn akan mengirim surat kepada klub Al-Nassr untuk melakukan pengaturan yang diperlukan guna memindahkan laga tersebut, sambil tetap mempertahankan hak-hak istimewa yang ditetapkan baginya sebagai tuan rumah.

Perlu diketahui bahwa turnamen Piala Asia 2027 akan digelar di Kerajaan Arab Saudi pada periode 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan, dengan partisipasi 24 tim nasional.

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