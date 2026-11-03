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Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) secara resmi mengonfirmasi penundaan Piala Asia 2027 karena meningkatnya kekhawatiran terkait keamanan di kawasan tersebut. Turnamen utama yang semula dijadwalkan dimulai pada Januari 2027 di Arab Saudi itu kini akan diundur hampir satu tahun demi memastikan keselamatan semua pihak yang terlibat.

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Kekhawatiran keamanan memaksa penundaan Piala Asia

Turnamen ini semula dijadwalkan berlangsung dari 7 Januari hingga 5 Februari 2027. Namun, konflik yang kian meningkat antara pemberontak Houthi dan koalisi pimpinan Arab Saudi telah sangat mengganggu keamanan di negara tuan rumah.

Bandara Internasional King Khalid di Riyadh baru-baru ini mengalami sedikitnya 20 serangan drone dan rudal dalam kurun 11 hari. Serangan tersebut menewaskan 17 orang dan menyebabkan lebih dari 300 orang terluka. Karena itu, kompetisi kini akan berlangsung dari 23 Desember 2027 hingga 21 Januari 2028.

AFC jelaskan 'keadaan luar biasa'

Dalam siaran pers yang diterbitkan pada Selasa, badan pengelola tersebut menguraikan persoalan logistik berat akibat kekerasan yang masih berlangsung.

“Komite Penyelenggara Piala Asia AFC menyetujui penjadwalan ulang turnamen utama tim nasional ini mengingat keadaan luar biasa saat ini yang timbul dari perkembangan di kawasan tersebut, termasuk kerumitan logistik yang signifikan dan gangguan perjalanan,” bunyi pernyataan itu. “Tanggal baru turnamen akan diajukan kepada FIFA untuk mendapat persetujuan.”

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AFC juga menegaskan bahwa keselamatan harus diutamakan: “Keadaan luar biasa telah muncul dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi sesuai jadwal semula, sehingga penundaan diperlukan demi kepentingan semua tim peserta, ofisial, penonton, dan pihak terkait lainnya.”

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Kegiatan sepakbola menghadapi gangguan serius

Penundaan ini menandai perubahan kebijakan yang cepat. Baru bulan lalu, presiden AFC Sheikh Salman menegaskan bahwa persiapan berjalan sesuai rencana. Namun, situasi yang memburuk telah mengganggu sepakbola klub. Pekan lalu, klub Uni Emirat Arab Al-Wasl menolak bertandang ke Riyadh untuk pertandingan AFC Champions League Elite. Sementara itu, Cristiano Ronaldo absen dari kemenangan tandang Al-Nassr baru-baru ini atas Pakhtakor dari Uzbekistan, meski klub secara resmi menyebut istirahat sebagai alasannya.

Keamanan Riyadh sangat penting bagi keberhasilan turnamen. Ibu kota Arab Saudi itu memiliki lima dari delapan stadion yang ditetapkan dan dijadwalkan menggelar 30 dari 51 pertandingan, termasuk final di Stadion King Fahd Sports City.

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Persetujuan FIFA dan tantangan jadwal pertandingan dalam waktu dekat

AFC kini harus mendapatkan persetujuan resmi dari FIFA untuk jadwal baru pada musim dingin. Dalam waktu dekat, tim-tim nasional yang bepergian di kawasan tersebut harus tetap waspada.

Australia telah mengonfirmasi bahwa mereka akan tetap menjalani laga persahabatan mendatang melawan Qatar dan Yordania di Doha dan Amman, meski terus memantau situasi yang tidak menentu. Pada akhirnya, Arab Saudi perlu menstabilkan kawasan tersebut, bukan hanya demi keberhasilan Piala Asia, tetapi juga menjelang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034.