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Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Piala Asia ditunda! Turnamen di Arab Saudi diundur ke akhir 2027 di tengah krisis keamanan regional

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Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) secara resmi mengonfirmasi penundaan Piala Asia 2027 karena meningkatnya kekhawatiran terkait keamanan di kawasan tersebut. Turnamen utama yang semula dijadwalkan dimulai pada Januari 2027 di Arab Saudi itu kini akan diundur hampir satu tahun demi memastikan keselamatan semua pihak yang terlibat.

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Kekhawatiran keamanan memaksa penundaan Piala Asia

Turnamen ini semula dijadwalkan berlangsung dari 7 Januari hingga 5 Februari 2027. Namun, konflik yang kian meningkat antara pemberontak Houthi dan koalisi pimpinan Arab Saudi telah sangat mengganggu keamanan di negara tuan rumah.

Bandara Internasional King Khalid di Riyadh baru-baru ini mengalami sedikitnya 20 serangan drone dan rudal dalam kurun 11 hari. Serangan tersebut menewaskan 17 orang dan menyebabkan lebih dari 300 orang terluka. Karena itu, kompetisi kini akan berlangsung dari 23 Desember 2027 hingga 21 Januari 2028.

AFC jelaskan 'keadaan luar biasa'

Dalam siaran pers yang diterbitkan pada Selasa, badan pengelola tersebut menguraikan persoalan logistik berat akibat kekerasan yang masih berlangsung.

“Komite Penyelenggara Piala Asia AFC menyetujui penjadwalan ulang turnamen utama tim nasional ini mengingat keadaan luar biasa saat ini yang timbul dari perkembangan di kawasan tersebut, termasuk kerumitan logistik yang signifikan dan gangguan perjalanan,” bunyi pernyataan itu. “Tanggal baru turnamen akan diajukan kepada FIFA untuk mendapat persetujuan.”

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AFC juga menegaskan bahwa keselamatan harus diutamakan: “Keadaan luar biasa telah muncul dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi sesuai jadwal semula, sehingga penundaan diperlukan demi kepentingan semua tim peserta, ofisial, penonton, dan pihak terkait lainnya.”

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Kegiatan sepakbola menghadapi gangguan serius

Penundaan ini menandai perubahan kebijakan yang cepat. Baru bulan lalu, presiden AFC Sheikh Salman menegaskan bahwa persiapan berjalan sesuai rencana. Namun, situasi yang memburuk telah mengganggu sepakbola klub. Pekan lalu, klub Uni Emirat Arab Al-Wasl menolak bertandang ke Riyadh untuk pertandingan AFC Champions League Elite. Sementara itu, Cristiano Ronaldo absen dari kemenangan tandang Al-Nassr baru-baru ini atas Pakhtakor dari Uzbekistan, meski klub secara resmi menyebut istirahat sebagai alasannya.

Keamanan Riyadh sangat penting bagi keberhasilan turnamen. Ibu kota Arab Saudi itu memiliki lima dari delapan stadion yang ditetapkan dan dijadwalkan menggelar 30 dari 51 pertandingan, termasuk final di Stadion King Fahd Sports City.

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Persetujuan FIFA dan tantangan jadwal pertandingan dalam waktu dekat

AFC kini harus mendapatkan persetujuan resmi dari FIFA untuk jadwal baru pada musim dingin. Dalam waktu dekat, tim-tim nasional yang bepergian di kawasan tersebut harus tetap waspada.

Australia telah mengonfirmasi bahwa mereka akan tetap menjalani laga persahabatan mendatang melawan Qatar dan Yordania di Doha dan Amman, meski terus memantau situasi yang tidak menentu. Pada akhirnya, Arab Saudi perlu menstabilkan kawasan tersebut, bukan hanya demi keberhasilan Piala Asia, tetapi juga menjelang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.