Piala AFF U-15: Timnas Indonesia U-15 Akan Rotasi Pemain Lawan Singapura

Upaya ini dilakukan agar timnas Indonesia U-15 terus meraih hasil maksimal di Piala AFF U-15.

Pelatih timnas Indonesia U-15 Bima Sakti, berencana melakukan rotasi ketika timnya melakoni laga kedua Grup A Piala AFF U-15. Singapura U-15 menjadi lawan yang dihadapi 29 Juli 2019.

Modal baik didapatkan timnas Indonesia U-15, untuk melangsungkan laga tersebut. Tim Garuda Asia berhasil mengalahkan U-15 dua gol tanpa balas pada laga perdana, Sabtu (27/7).

Meski menang, ada beberapa penggawa timnas Indonesia U-15 yang mengalami cedera. Maka dari itu, Bima bakal melihat kondisi anak asuhnya yang mengalami hal tersebut.

Rotasi pemain juga dilakukan agar timnas Indonesia U-15 dapat terus bermain maksimal. Mengingat, jadwal pertandingan Piala AFF U-15 padat menanti Muhammad Valeron dan kawan-kawan.

"Mungkin nanti ada rotasi, pasti, karena tidak mungkin pemain dalam waktu kurang satu hari, besok main lagi lusa main lagi. Nothing to lose aja, tetap fokus, step by step untuk pertandingan besok," ujar Bima.

Selain berhadapan dengan Vietnam, dan Singapura, timnas Indonesia U-15 bakal melawan tiga negara lainnya yang juga menempati Grup A. Mereka adalah Timor Leste, Myanmar, serta Filipina.