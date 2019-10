Phil Foden Tidak Akan Dijual Meski Ditawar €500 Juta

Satu-satunya pemain yang tidak akan dijual Guardiola di Etihad adalah Foden.

Phil Foden adalah 'pesulap' dan penerus natural David Silva di , demikian diterangkan Pep Guardioa yang memperingatkan para peminat, €500 juta tidak akan cukup untuk membeli jasa sang gelandang remaja tersebut.

Pemain berusia 19 tersebut belum mengukuhkan nama di Etihad Stadium yang dihuni sederet bintang namun dia berstatus sebagai salah satu jebolan akademi yang paling menjanjikan hingga mendapat kontrak panjang.

Meski banyak pihak yang menyarankan Foden agar dipinjamkan hingga bisa mengeluarkan potensi terbaiknya, Guardiola menegaskan playmaker Inggris U-21 tersebut adalah kunci masa depan City.

"Kami tidak begitu saja memberi kontrak pada Foden," ujar Guardiola di buku 'Pep’s City: The Making of a Superteam' dinukil dari The Sun.

"Dia satu-satunya pemain yang tidak akan dijual dalam kondisi apapun, satu-satunya. Bahkan tidak €500 juta."

"Phil tidak akan kemana-mana. Phil milik City. Kami tidak akan membeli pemain lain di posisi itu."

"Ketika David Silva pergi, kami sudah tahu persis siapa pesulap baru tim."

Beberapa tahun ke belakang City kehilangan sejumlah pemain muda menjanjikan seperti Jadon Sancho dan Brahim Diaz namun Guardiola menegaskan Foden loyal.

"Dia tumbuh besar bersama kami. Dia salah satu dari kami dan bakal brilian - salah satu pemain terbaik di Liga Primer," lanjutnya.

"Satu hal yang pasti, Foden punya satu tempat di tim utama City."

"Saya akan tertarik melihat jika ada manajer yang berbeda memberinya kesempatan untuk berkembang atau meminjamkannya."

"Saya tidak suka tidak memasukkan namanya di beberapa laga, tetapi saya harus memikirkan tim secara menyeluruh. Dia mengerti itu."

Foden pernah mengutarakan kekecewaan karena jarang dimainkan namun tidak memberi isyarat ingin mencari tim baru di bursa transfer Januari nanti atau setelahnya.