Manchester City menang telak atas AEK Athena pada Selasa malam. Pemuncak klasemen Liga Inggris itu mengalahkan lawannya asal Yunani dengan skor 5-1. Phil Foden menjadi pemain terbaik dalam pertandingan tersebut berkat hattrick-nya.

Enzo Maresca merombak susunan pemainnya secara besar-besaran untuk laga Liga Champions di kandang sendiri. Hanya tiga pemain yang tampil baik dalam kemenangan atas Ipswich Town akhir pekan lalu maupun dalam pertandingan malam ini. Erling Haaland absen dari tim tuan rumah.

Setelah sedikit lebih dari setengah jam, Maresca sudah tahu bahwa rotasi besar-besarannya tidak akan berakibat fatal. Saat itu, Manchester City telah unggul 2-0. Gol pertama berawal dari tendangan bebas yang membentur mistar. Elliott Anderson menjadi pemain pertama yang menyambar bola muntah dan menceploskannya ke gawang: 1-0.

Gol Foden membuat Manchester City kian nyaman. Pemain Inggris itu menuntaskan serangan yang mengalir mulus dengan gerakan kaki cepat: 2-0. Itu menjadi momen istimewa bagi Foden, yang tidak pernah mencetak gol selama sepuluh bulan hingga akhir pekan lalu.

Selepas jeda, ketegangan sempat kembali ketika AEK melancarkan serangan balik kilat dan memperkecil ketertinggalan melalui Stavros Pilios: 2-1. Namun, kegembiraan di tribune pendukung tim tamu tak berlangsung lama.

Rayan Cherki mengembalikan keunggulan nyaman timnya lewat gol indah. Pemain Prancis itu mengecoh lawannya dengan tipuan tembakan sebelum melepaskan tembakan kaki kiri tanpa gangguan: 3-1.

Setengah jam terakhir pertandingan menjadi milik Foden, yang melengkapi hattrick-nya pada periode itu. Cherki melepas umpan terobosan apik kepada Rico Lewis, dan bek sayap itu sudah melihat posisi Foden.

Lewis langsung menyodorkan umpan matang, yang diselesaikan Foden dengan tenang dan akurat. Bola meluncur tepat ke pojok atas gawang: 4-1. Sepuluh menit kemudian, Foden menyambut umpan silang Ryan McAidoo untuk menetapkan skor akhir 5-1.